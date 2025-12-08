8 de diciembre de 2025
DIRECCIÓN DEL TRABAJO APLICÓ MULTAS POR 250 MILLONES DE PESOS EN FISCALIZACIÓN DE BUSES INTERURBANOS POR FERIADO LARGO
Se verificó en todo el país que conductores iniciaran los recorridos con los descansos previos cumplidos para garantizar viajes seguros.
La Dirección del Trabajo (DT) aplicó multas por más de 250 millones de pesos durante su fiscalización nacional del viernes 5 y sábado 6 de diciembre -Feriado de la Inmaculada Concepción- de las jornadas de conducción y descanso de las tripulaciones de los buses interurbanos de pasajeros.
El objetivo del programa inspectivo fue verificar que las tripulaciones iniciaran sus turnos con los descansos legales previamente cumplidos, garantizando así la seguridad carretera de choferes, auxiliares y pasajeros.
A lo largo del territorio la DT efectuó 221 fiscalizaciones, 76 de las cuales terminaron con multas por $250.351.200 y la suspensión de 6 tripulantes.
En el programa inspectivo anterior, los pasados días 30 y 31 de octubre, con ocasión del feriado de Iglesias Evangélicas y Protestantes, la DT realizó 225 fiscalizaciones, con 67 multas por $212.366.490 y 6 tripulantes suspendidos.
El director (s) del Trabajo, Luis Villazón, destacó que “sobre este programa inspectivo nacional a los buses interurbanos, quiero resaltar que con él estamos reforzando el control del cumplimiento de las jornadas legales de conducción y descanso de las tripulaciones en todo el territorio y ayudando a un esfuerzo compartido de varias instancias públicas para evitar accidentes carreteros por culpa de la fatiga de los conductores”.
Los controles estuvieron centrados exclusivamente en aquellos buses que realizaban viajes de más de cinco horas. Para ello, en los terminales de las 16 regiones objeto del programa inspectivo los fiscalizadores subieron a las cabinas e imprimieron desde el dispositivo automatizado instalado junto al volante el comprobante de registro de jornada y descanso cumplido previamente por cada miembro de la tripulación.
Durante esta fiscalización la DT pudo aplicar multas o hasta suspender a las tripulaciones o a parte de ellas si se comprobaba de los comprobantes impresos que no se había cumplido con los descansos previos, o incluso si de la toma de declaraciones a choferes y auxiliares surgían indicios de aquella infracción.
El balance regional fue el siguiente:
|
Región
|
N° Total de Fiscalizaciones
|
Número total de fiscalizaciones terminadas CON MULTA
|
Número total de trabajadores suspendidos
|
Arica y Parinacota
|
10
|
4
|
0
|
Tarapacá
|
15
|
12
|
0
|
Antofagasta
|
15
|
5
|
0
|
Atacama
|
15
|
7
|
0
|
Coquimbo
|
15
|
7
|
0
|
Valparaíso
|
16
|
5
|
4
|
RM Poniente
|
15
|
4
|
2
|
RM Oriente
|
16
|
0
|
0
|
O´Higgins
|
10
|
1
|
0
|
Maule
|
15
|
7
|
0
|
Ñuble
|
10
|
2
|
0
|
Biobío
|
17
|
6
|
0
|
La Araucanía
|
10
|
5
|
0
|
Los Ríos
|
15
|
1
|
0
|
Los Lagos
|
19
|
7
|
0
|
Aysén
|
6
|
2
|
0
|
Magallanes
|
2
|
1
|
0
|
Total
|
221
|
76
|
6
