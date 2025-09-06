DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA Y DEL SERVICIO DE SALUD INFORMAN DE LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PSIQUIÁTRICA FORENSE HOSPITALARIA INTRAPENITENCIARIA

Las Direcciones Regionales de Gendarmería y el Servicio de Salud, junto con las Secretarias Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, informan lo siguiente:

Tras diversas reuniones sostenidas para abordar la situación de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) se ha resuelto que dicho dispositivo seguirá funcionando. Por su parte, todas las prestaciones en materias de salud mental se seguirán entregando a la población penal.

Con el fin de ajustar las condiciones del convenio interinstitucional en relación con este modelo de operación, Gendarmería de Chile y el Servicio de Salud, trabajarán en las modificaciones necesarias para dar continuidad a esta colaboración de acuerdo con las nuevas condiciones acordadas entre ambas partes.

Finalmente, las instituciones firmantes reafirman su compromiso con garantizar el derecho a la salud de todas las personas, así como también con resguardar la seguridad y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Firman:

Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado.

Seremi de Salud, Lidia Amarales Osorio.

Director Regional de Gendarmería, Coronel Rodrigo Campusano Yáñez.

Directora Regional del Servicio de Salud, Verónica Yáñez González

​

