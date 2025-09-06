Punta Arenas,
6 de septiembre de 2025

DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA Y DEL SERVICIO DE SALUD INFORMAN DE LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PSIQUIÁTRICA FORENSE HOSPITALARIA INTRAPENITENCIARIA

Después de diversas reuniones. ​

Las Direcciones Regionales de Gendarmería y el Servicio de Salud, junto con las Secretarias Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, informan lo siguiente:

Tras diversas reuniones sostenidas para abordar la situación de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) se ha resuelto que dicho dispositivo seguirá funcionando. Por su parte, todas las prestaciones en materias de salud mental se seguirán entregando a la población penal.

Con el fin de ajustar las condiciones del convenio interinstitucional en relación con este modelo de operación, Gendarmería de Chile y el Servicio de Salud, trabajarán en las modificaciones necesarias para dar continuidad a esta colaboración de acuerdo con las nuevas condiciones acordadas entre ambas partes.

Finalmente, las instituciones firmantes reafirman su compromiso con garantizar el derecho a la salud de todas las personas, así como también con resguardar la seguridad y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Firman:

Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado.

Seremi de Salud, Lidia Amarales Osorio.

Director Regional de Gendarmería, Coronel Rodrigo Campusano Yáñez.

Directora Regional del Servicio de Salud, Verónica Yáñez González


DIRECCIÓN DEL TRABAJO HA APLICADO MÁS DE MIL SANCIONES POR INFRACCIONES AL TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PROTEGIDO

Noticias
Relacionadas
MAGALLANES ES PROTAGONISTA DEL “PROYECTO 4270”: IMÁGENES AÉREAS QUE RECORRERÁN EL MUNDO

DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA Y DEL SERVICIO DE SALUD INFORMAN DE LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PSIQUIÁTRICA FORENSE HOSPITALARIA INTRAPENITENCIARIA

Noticias
Destacadas
"CARNET AZUL": A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE PERSONAS CON TEA TENDRÁN ATENCIÓN PREFERENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE NATALES

SERNAC, SEC Y SEREMI DE SALUD DESARROLLAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA A CENTROS ESTÉTICOS EN PUNTA ARENAS

