SEXTA FECHA III RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y II RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA PARALÍMPICO Y PREMIACIÓN ANUAL

​Con gran éxito se desarrolló este domingo la sexta fecha y final del III Ranking Municipal de Tenis de Mesa y II Ranking Municipal de Tenis de Mesa Paralímpico, actividad que reunió a deportistas de todas las edades en el Gimnasio Vanessa Mihovilovic, en una jornada que combinó competencia, compañerismo y deportividad.



El evento, organizado por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas, y que contó con la colaboración de AGIPA, entidad que facilitó el recinto de competencia, marcó el cierre de una temporada que batió récords de participación y consolidó a esta liga como uno de los certámenes locales más importantes del calendario deportivo comunal.



La jornada final culminó con la Ceremonia de Premiación Anual, en la que se reconoció a los deportistas con los mejores puntajes acumulados durante el año, en todas las categorías y modalidades.



El Ranking Municipal de Tenis de Mesa nació con el propósito de revitalizar una disciplina que en la década pasada tuvo gran presencia en clubes y colegios de la comuna, pero que en los últimos años había visto disminuir su práctica competitiva. Gracias al esfuerzo de la Fundación Municipal de Deportes, que ha desarrollado y financiado desde el año 2023 esta liga, se ha logrado conformar este espacio, que promueve la participación, el aprendizaje y el espíritu deportivo, sumando cada vez más participantes.



Esta tercera edición en modalidad convencional y segunda en modalidad paralímpica logró una convocatoria histórica, con más de 120 deportistas inscritos y una participación promedio de más de 60 competidores por fecha. La cifra duplica la registrada en la versión anterior, y confirma el interés creciente por el tenis de mesa tanto en su formato tradicional como en su vertiente paralímpica.



Durante el segundo semestre de este año, la liga se desarrolló en el Gimnasio Vanessa Mihovilovic, un espacio que permitió recibir cómodamente a competidores, entrenadores y público general. Las competencias siguieron la normativa oficial, incluyendo a la modalidad paralímpica, la cual siguió los lineamientos de la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad (IFDS), asegurando un estándar técnico y reglamentario de nivel competitivo.



Las categorías en competencia en la liga, en modalidad convencional, abarcaron desde Sub 9 hasta Todo Competidor, tanto en damas como varones, además de los niveles Iniciante e Intermedio en la modalidad paralímpica. Este año, se incorporaron nuevas divisiones —Sub 17 y Todo Competidor— con el objetivo de ampliar la cobertura etaria y ofrecer mayores instancias de participación a jóvenes y adultos.

Premiación anual: una instancia para destacar la perseverancia en el deporte.



Tras el desarrollo de las competencias de esta sexta fecha anual y las premiaciones de la misma, se celebró al final de la jornada la tradicional ceremonia de premiación del Ranking Anual, instancia en que se destacó a los mejores puntajes del año.



En total, se destacó a 40 tenimesistas, que estuvieron dentro de los 6 mejores puntajes de cada categoría, quienes obtuvieron sus méritos a través de las competencias realizadas durante el primer y segundo semestre de este año.



Los deportistas destacados en el ranking anual fueron:



Categoría Sub-9 Mixto



1.Francisca Maldonado

2.Ignacio Ovando

3.Juliam Sobarzo

4.Maximiliano Ortiz



Categoría Sub-11:



1.Diego Montecinos

2.Pía Huanchur

3.Leonor Barraza

4.Benjamín Vásquez

5.Rafaela Iglesias

6.Joaquín Tabilo



Categoría Sub-14 Damas:



1.Paula Montecinos

2.Pía Ortiz

3.Aracely Quercha

4.María Ignacia Bugueño

5.Antonella Torres



Categoría Sub-14 Varones:



1.Martín Oyarzun

2.Simón Umaña

3.Franco Vera

4.Vicente Torres

5.Fernando Cárdenas

6.Juliam Muñoz



Categoría Sub-17:



1.Nicolás Carreño

2.Salvador Valle

3.Joaquín Vera

4.Maximiliano Montecinos y Tamara Huenchur

5.Maximiliano Gonzalez

6.Matías Tabilo



Categoría Todo Competidor:



1.Joaquín Soto

2.Maikol Scheffert

3.Daniel Aros

4.Gabriel Ravena

5.Matías Gajardo

6.Javier Pardo



Categoría PTT Iniciante



1.Nicol Muñoz

2.Antonio Villegas

3.Mauricio Vera

4.Camila Lara

5.Diego Aguero

6.Camila Oñate



Categoría PTT Intermedio



1.Javiera Córdova

2.Camila Becerra

3.Katalina Mayan

4.Jorge Cárcamo

5.Daniel Covarrubias

6.Adam García



Presente en la ceremonia, el alcalde Claudio Radonich, felicitó a los tenimesistas y a sus familias por su participación en cada una de las fechas de la liga, en jornadas extensas de competencia que se extendieron por varios meses.



La autoridad comunal subrayó la relevancia de apoyar actividades que promuevan el desarrollo de talentos locales, destacando además la capacidad del tenis de mesa para reunir a generaciones distintas en torno a una misma pasión, y agradeciendo a los competidores y las familias por ser parte de estas 6 fechas del ranking.



Con la culminación de esta sexta fecha y la premiación anual, el ranking cierra su tercer año de modalidad convencional y segundo año de modalidad paralímpica, marcando un hito dentro del deporte comunal como una exitosa liga con creciente participación.



El Ranking Municipal de Tenis de Mesa no solo representa una instancia competitiva, sino también un espacio de aprendizaje, encuentro y desarrollo para los deportistas. Su formato tipo liga permite a los deportistas medir su progreso a lo largo del año y mantener una práctica constante, fomentando valores como la disciplina, la perseverancia y la constancia.



Además, la entrada liberada y la gratuidad en las inscripciones permitieron que numerosas familias se acercaran al gimnasio a disfrutar de una jornada deportiva abierta a toda la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre el deporte y la ciudadanía.



Para más información y actualizaciones sobre nuestras actividades, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.



