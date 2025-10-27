Punta Arenas,
27 de octubre de 2025

GOBIERNO EN TERRENO ABORDÓ INQUIETUDES VECINALES EN EL SECTOR DE HUERTOS FAMILIARES DE PUERTO NATALES

​Delegado Ruiz Santana y Seremi Hernández escucharon a la comunidad y reforzaron el compromiso del Gobierno con el territorio.

GETNatales

En el marco del programa Gobierno en Terreno, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza desarrolló una nueva jornada de atención ciudadana en el sector de Los Huertos Familiares de Puerto Natales, el sábado último, instancia que contó con la participación del seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y diversos servicios públicos.


El encuentro, realizado en la sede de la Junta de Vecinos N°11, permitió acercar la oferta pública a la comunidad y recoger las principales inquietudes de las y los habitantes, especialmente en torno al estado de los caminos del sector.


“Nos encontramos en el sector de Huertos, en la Junta de Vecinos número 11. Estamos acá principalmente para explicar lo que está pasando con el tema de los caminos, que es la principal preocupación de los vecinos hoy en día. Ya hemos instruido a la empresa contratista a cargo del proyecto de agua potable rural a regularizar el camino 2, que presenta el mayor deterioro, con plazo entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre. Si no se cumple, aplicaremos las multas correspondientes. Además, fiscalizaremos diariamente los trabajos comprometidos”, explicó el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, quien además destacó que los demás caminos del sector están siendo conservados mediante contratos vigentes de la Dirección de Vialidad.


El seremi agregó que se están realizando labores de conservación y bacheo en la Ruta I-315 y en el cruce de la Ruta 9 con avenida Última Esperanza, en coordinación con el sindicato de automovilistas, para apoyar la próxima realización de la tradicional carrera automovilística “Las 3 Horas de Puerto Natales”.


“Nos hemos colocado a disposición para contribuir a que esta competencia, tan emblemática para la provincia, vuelva a realizarse en buenas condiciones”, sostuvo Hernández.


Por su parte, el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, valoró la participación activa de las vecinas y vecinos y la presencia de los distintos servicios públicos, entre ellos CONADI, SAG, CONAF, INDAP y el Servicio de Impuestos Internos, destacando el espíritu de diálogo y compromiso mostrado durante la jornada.


“Nos hemos trasladado al sector de Huertos Familiares, específicamente a la Junta de Vecinos N°11, en una nueva jornada de Gobierno en Terreno, acercando los servicios públicos a las personas. Además, hemos sostenido un diálogo con el seremi de Obras Públicas y con la comunidad para atender sus inquietudes respecto del estado de los caminos del sector. Quiero destacar la voluntad y buena disposición del seremi, así como el interés y compromiso de los vecinos para avanzar en soluciones conjuntas”, señaló Ruiz Santana.


Asimismo, la autoridad provincial informó que la Delegación ha enviado oficios al Ministerio de Obras Públicas para evaluar la factibilidad de un sistema de alcantarillado para el sector y la realización de un estudio hidrogeológico de las cuencas de agua que afectan a la zona en épocas de lluvia.


“Como Gobierno del presidente Gabriel Boric, seguimos trabajando por el bienestar de las familias que habitan este importante sector de la comuna de Natales, buscando soluciones concretas y sostenibles para mejorar su calidad de vida”, concluyó el delegado.


DESCUBREN EN MAGALLANES EL MAMÍFERO PLACENTARIO MÁS ANTIGUO DE CHILE

Autoridades visitaron las áreas fiscales aptas para construir la alcaldía número 18 de Magallanes, esta vez en el Seno Almirantazgo.

VEINTE ESTUDIANTES EN MAGALLANES FUERON BENEFICIADOS CON BECAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA JUNJI

CONTRALORÍA INSTRUYE A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REGULARIZAR NOMBRAMIENTOS POR USO REITERADO DE SUPLENCIAS EN CARGOS DIRECTIVOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

JOVEN BASQUETBOLISTA MAGALLÁNICA FUE CONVOCADA A LA SELECCIÓN CHILENA

