12 de marzo de 2026

ACTOR DE “STRANGER THINGS” COMPARTE IMPACTANTES REGISTROS DE SU EXPERIENCIA RECORRIENDO TORRES DEL PAINE

Joe Keery, conocido mundialmente por interpretar a Steve Harrington en la serie Stranger Things y por su proyecto musical Djo, visitó el Parque Nacional Torres del Paine antes de presentarse en Lollapalooza Chile.

El actor y músico estadounidense Joe Keery, conocido por su papel de Steve Harrington en la serie Stranger Things, compartió en redes sociales registros de su visita al Parque Nacional Torres del Paine, uno de los destinos naturales más emblemáticos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta de Instagram @b.i.g.s.h.r.i.m.p, donde el artista difundió varias fotografías del paisaje patagónico sin acompañarlas de texto. En los registros se observan distintos escenarios del parque, considerado por muchos visitantes como una de las grandes maravillas naturales del planeta.

https://www.instagram.com/p/DVv1LHWDid9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Keery se encuentra actualmente de gira por Sudamérica con su proyecto musical Djo, nombre bajo el cual desarrolla su carrera como músico con una propuesta de estilo synth-pop y psicodélico que ha ganado notoriedad internacional.

El artista también alcanzó gran popularidad global con el sencillo “End of Beginning”, canción que logró posicionarse entre las más escuchadas a nivel mundial y acumula miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Antes de continuar su recorrido musical por la región, el actor aprovechó su paso por Chile para conocer la Patagonia y visitar Torres del Paine, destino turístico que cada año recibe a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Tras su visita al sur del país, el músico partió rumbo a Buenos Aires para continuar su gira, con retorno posterior a Santiago para presentarse en Lollapalooza Chile el sábado.

Además, tiene programado un sideshow el lunes 16 en la capital, antes de continuar su recorrido por otros países de la región, incluyendo Colombia y Brasil.

La visita de figuras internacionales a la Patagonia suele generar gran interés en redes sociales, donde imágenes del parque nacional vuelven a circular destacando la belleza natural de uno de los destinos más reconocidos de Chile a nivel mundial.



JAVIER DÍAZ, LA VOZ DE EDDIE VEDDER EN CHILE LLEGA POR PRIMERA VEZ A LA PATAGONIA

KAST ACTIVA SU "GOBIERNO DE EMERGENCIA": FIRMA SEIS DECRETOS CON FOCO EN FRONTERA, GASTO PÚBLICO Y PERMISOS AMBIENTALES

El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.

El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.

CAMBIO DE HORA: LAS RAZONES POR LAS QUE AYSÉN Y MAGALLANES NO RETRASARÁN LOS RELOJES EN ABRIL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ACTOR DE "STRANGER THINGS" COMPARTE IMPACTANTES REGISTROS DE SU EXPERIENCIA RECORRIENDO TORRES DEL PAINE

UN CIENTÍFICO A BORDO DE UN BUQUE HACIA LA ANTÁRTICA: «CON PRISA, PERO SIN PAUSA»

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

