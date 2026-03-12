Punta Arenas,
12 de marzo de 2026

DE VIÑA A MAGALLANES: ASSKHA SUMATHRA EN DREAMS PUNTA ARENAS

​Humorista transformista que brilló en Viña 2026 se presentará este viernes en el escenario del Lucky 7. El acceso será liberado con la entrada al casino.

FOTO ASKA SUMATHRA 2026

​Con 46 años, Oscar Guzmán, más conocido como Asskha Sumathra ha desarrollado una carrera ascendente en el humor, comenzando en bares y espectáculos circenses antes de alcanzar mayor notoriedad en televisión. Su gran salto llegó tras ganar “El Coliseo”, programa de talentos emergentes que buscaba al representante del humor para Viña 2026, certamen donde posteriormente se presentó con éxito ante el público de la Quinta Vergara.

Estilo

Respecto al interés que generó su participación en el festival, la artista abordó el debate sobre el transformismo en el humor. “Yo sé que llama mucho la atención que un transformista llegue a Viña porque tiene una caracterización hecha. Pero, por ejemplo, hay humoristas que también se caracterizan. Imagino que Bombo Fica no anda de Bombo comprando el pan”, señaló.


Trayectoria

A lo largo de su carrera, Sumathra ha participado en diversos espacios vinculados al transformismo y el espectáculo, como “La reina del café concert” (2017), “El circo de la Botota y sus amigas” (2018), el reality “Amigas y Rivales”, además de “El Coliseo” (2025).

Debut

La humorista transformista llegará este viernes al escenario del Lucky 7 del Dreams Punta Arenas, en lo que marcará el inicio de una nueva etapa de presentaciones tras el impacto que generó su paso por el Festival de Viña del Mar.
“Esta es mi primera vez haciendo un show en el casino Dreams y es, sin duda, un tremendo desafío iniciar una gira”, comentó, en la previa del espectáculo.

Invitación

Sumathra invitó al público a vivir una experiencia emocional durante su presentación. “Que disfruten, que lloren, que rían, que experimenten todo lo que tengan en su interior, porque será un viaje inolvidable. Los esperamos”, agregó.

El show se realizará este viernes 13, no antes de las 00:00 horas, en el escenario del Lucky 7 de Dreams Punta Arenas. El acceso será liberado, presentando la entrada al casino.


DE VIÑA A MAGALLANES: ASSKHA SUMATHRA EN DREAMS PUNTA ARENAS

