Punta Arenas,
29 de octubre de 2025

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2026: ESTE MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE SE PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LISTAS DE ESPERA DEL PERIODO PRINCIPAL

​Entre las 09:00 horas de este miércoles 29 y las 14:00 horas del jueves 30 de octubre las familias podrán conocer si se liberaron cupos en colegios que estaban entre sus opciones más preferidas durante la postulación principal.

campana

El Ministerio de Educación informa que este 29 octubre, a partir de las 09:00 horas, se publicarán los resultados de las listas de espera del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, instancia que estará disponible para aquellas familias que activaron esta opción durante la etapa de Resultados del Periodo Principal de postulaciones.

Esta instancia del proceso permite que estudiantes puedan acceder a establecimientos a los que postularon previamente, en caso de que se liberen vacantes, de acuerdo con su posición en la lista de espera y la disponibilidad de cupos.

A través del sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl, los apoderados y apoderadas podrán ingresar con su usuario y contraseña para conocer el establecimiento asignado a sus hijos e hijas. Dentro de este periodo, existen dos situaciones principales:

1. Apoderados que aceptaron el resultado del periodo principal y activaron la lista de espera

Si usted aceptó el establecimiento asignado y activó la lista de espera, el estudiante ya tiene asegurado un cupo, pero podría ser reasignado automáticamente a una opción de mayor preferencia si se libera una vacante. Esta etapa no requiere ninguna acción adicional: los resultados tienen carácter informativo y no se pueden aceptar ni rechazar en la plataforma. Si no se libera ninguna vacante, el estudiante mantendrá el cupo previamente aceptado.

2. Apoderados que quedaron automáticamente en lista de espera

Si el estudiante no fue admitido en ningún establecimiento de su listado de preferencias del Periodo Principal, queda de manera automática en lista de espera. Durante esta etapa, podría ser asignado a alguno de los colegios postulados si se libera una vacante. En ese caso, usted sí podrá aceptar o rechazar la nueva asignación.

En ambos casos, el apoderado/a deberá descargar su comprobante de resultados.


Si no se obtiene una vacante o rechaza la asignación de la lista de espera, deberá participar en el Periodo Complementario, que se desarrollará entre el 12 y el 19 de noviembre. Posteriormente, entre el 9 y el 30 de diciembre, comenzará el periodo de matrícula.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó la importancia de esta etapa: “Invitamos a las apoderas y apoderados a informarse y revisar los resultados con atención. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo el sistema de admisión escolar, ampliando la cobertura y acompañando a las comunidades educativas en cada etapa del proceso”, señaló.

Para resolver dudas o recibir orientación, las familias pueden acceder a los siguientes canales de atención:

  • Redes sociales oficiales de Admisión Escolar
  • Sitio web: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
    y https://www.ayudamineduc.cl/
  • Teléfono: 600 600 2626
  • Atención presencial en oficinas de Ayuda MineducSecretarías Ministeriales y Departamentos Provinciales de Educación

 


imagen 3 debate

ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ LOGRAN EL TERCER LUGAR EN EL TORNEO NACIONAL DE DEBATE ESCOLAR PARTICIPATIVO

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

Leer Más

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

hcmtac
PUNTA ARENAS ES PROTAGONISTA EN EL LANZAMIENTO DEL PLAN CARBONO NEUTRAL PUERTO MONTT 2025

Pablo Bussenius_DIputado digital_1

PABLO BUSSENIUS LANZA "DIPUTADO DIGITAL": UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA PARTICIPATIVA DESDE MAGALLANES

Capacitación observadores cientificos de campo a personal Tercera Zona Naval 1

FAREROS Y METEORÓLOGOS DE LA TERCERA ZONA NAVAL SON CAPACITADOS POR EL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS COMO OBSERVADORES CIENTÍFICOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

