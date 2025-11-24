Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

FAMILIAS VALORARON ENTRETENCIÓN E INFORMACIÓN QUE BRINDÓ LA EXPO JUNJI 2025

​El sábado 22 de noviembre, por la tarde, equipos de distintos establecimientos y programas institucionales estuvieron presentes en el recinto franco de Punta Arenas, mostrando su oferta en la Semana de la Educación Parvularia y en el contexto del Proceso de Postulaciones a jardines infantiles.

Expo Junji 2025 (3)

“Es buena la idea de la Expo Junji, espectacular. Espero que la gente se sume a conocer, a saber, cómo trabajan los jardines infantiles, las experiencias, para ver las interacciones con los equipos pedagógicos de las niñas y los niños. Nuestro paso por el establecimiento ‘Peter Pan’ de Punta Arenas fue una experiencia muy buena, tanto en el acompañamiento como en lo lúdico y artístico”, aseveró la ex apoderada Catalina Nieva.

 

Ella fue parte de las decenas de personas que asistieron a la Expo Junji 2025, que la tarde del sábado 22 de noviembre se efectuó en la sala “ZonAustral” del Módulo Central de la Zona Franca, mostrando las ofertas educativas y los sellos de enseñanza de los recintos “Peter Pan”, “Laguna Azul”, “Bambi”, “Juan Ruiz Mancilla”, “Villa Austral”, “Cumbres Patagónicas”, “Sueños de Infancia”, “Caperucita Roja” y el Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI) “El Pingüino”, todos administrados directamente por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). 

 

Cristina Campos visitó la expo con su hija Lucía y la calificó como “una buena iniciativa para ver los jardines infantiles. Lucía va a cumplir dos años de vida, ha recorrido todas las presentaciones y no quiere irse”. En tanto, Jessica Rojas llegó con su hija Bianca Sofía y le encantó la cita, sobre todo porque “no hay muchas actividades de entretención para las niñas y los niños en los tiempos de descanso de las familias”.

 

La Expo Junji 2025, en la Semana de la Educación Parvularia, incorporó como valores agregados, respecto de sus versiones anteriores, el despliegue de profesionales de la Subdirección de Planificación para un punto de difusión del sistema nuevo de inscripciones para niñas y niños, el SIM Multipostulador, que puede visitarse en la página https://junji.cl/multipostulador/. De la misma forma, estuvo presente Ediciones de la Junji con su oferta en textos especializados en Educación Parvularia y aquellos más dirigidos a la primera infancia.

 

Oferta de calidad en Educación Parvularia

 

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, visitó la Expo Junji y valoró que las comunidades muestren sus proyectos, sellos y trabajos, aportes a las comunidades y al desarrollo de las niñas y los niños. “Es educación de calidad que debe ser conocida por la gente. Son las familias quienes deben tomar decisiones tranquilas, responsables y con claridad, dentro de procesos digitales”, destacó.

 

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, definió la expo como “muy participativa, con diálogos entre las autoridades y los equipos de los distintos jardines infantiles presentes, con ofertas y materiales. Son diferentes formas de ver la educación con las niñas y los niños al centro. Estoy muy contenta con la participación de las familias”.

 

Agradeció a la administradora de la Zona Franca de Punta Arenas por acoger la Expo Junji 2025 con espacios adecuados. Reiteró el llamado a las familias a visitar la página web de inscripciones, completando los procesos con plazo hasta el próximo 5 de diciembre y con resultados al día siguiente. “Si las personas no efectúan la postulación deberán esperar entonces hasta marzo de 2026 por un cupo en los recintos”, detalló.

 

El secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez, que compartió con las niñas y los niños un proyecto pedagógico del establecimiento “Juan Ruiz Mancilla” sobre caracoles, además de las otras iniciativas de los recintos, definió a la Expo Junji como “una actividad muy importante, que refleja el trabajo institucional en la región, que es destacado. En el actual proceso abierto, invito a las familias a postular, con una oferta de calidad y por el desarrollo de las niñas y los niños. Hay jardines infantiles con distintos sellos educativos, con toda una labor realizada para construir aprendizajes desde la más temprana edad”.


PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE

​La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.

​La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.

SEREMI DE SALUD Y REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL COORDINAN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SALUD DE JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

REESTRENO DE "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS" REPLETÓ EL CENTRO CULTURAL EN SUS DOS JORNADAS

hectorvaldes

"GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA NAVAL" LLEGA A PUNTA ARENAS: LA EXPOSICIÓN DEL DR. VALDÉS QUE YA HAN VISTO MÁS DE 50 MIL PERSONAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

jgarland

JIMMY GALARD LANZA SU NUEVO EP "JEREMY", UN VIAJE DE "FOLKLORE INDIE" A SUS RAÍCES PATAGÓNICAS

ORQUESTA DE CÁMARA 2