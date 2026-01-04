Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
publicite aqui
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de enero de 2026

VAN KLAVEREN SOBRE CHILENOS EN VENEZUELA: "NO HEMOS TENIDO NOTICIAS DE SITUACIONES COMPLEJAS"

​Si bien no se mantienen relaciones con Venezuela, el canciller explicó que la embajada en Colombia funciona “informalmente” para la situación de los connacionales en el país que actualmente y según la información disponible, gobierna la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

van-klaveren-sobre-chilenos-en-venezuela-no-hemos-tenido-noticias-de-situaciones-complejas

Este sábado el canciller Alberto van Klaveren se refirió a la situación de chilenos en Venezuela luego del ataque de EE.UU, asegurando que “no hemos tenido noticias de situaciones complejas” luego del ataque de EE.UU. al país latinoamericano y que terminó con Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados.

En un punto de prensa junto al presidente de la República Gabriel Boric, el ministro del Interior Álvaro Elizalde y la ministra vocera de Gobierno, el canciller afirmó que “hemos dispuesto la apertura de una línea de atención especial para nuestras ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en territorio venezolano. Hasta ahora no hemos tenido noticias de situaciones complejas en las que pueden haberse encontrado”.

Si bien no se mantienen relaciones con Venezuela, el canciller explicó que la embajada en Colombia funciona “informalmente” para la situación de los connacionales en el país que actualmente y según la información disponible, gobierna la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“Hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ninguna información respecto de alguna situación realmente compleja en lo que los puede haber afectado personalmente. Se pueden acercar y pueden utilizar obviamente las vías que están abiertas. Tenemos una línea telefónica especial justamente a disposición de las personas y también vía redes sociales. Nuestra dirección general consular está absolutamente pendiente de eso. Hay instrucciones muy claras y tenemos a nuestros especialistas también movilizados para atender cualquier necesidad que pueda surgir”, agregó.

El presidente ha estado en contacto con otros mandatarios

Además, se refirió a las comunicaciones que ha mantenido durante este sábado el presidente de Chile Gabriel Boric. “El presidente ha estado en contacto con mandatarios de otros países. Concretamente ha tenido varias conversaciones con el presidente Petro de Colombia, país vecino de Venezuela. También recibió la llamada del presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez. Está pendiente una conversación con el Presidente Orsi de Uruguay que se va a concretar dentro de un par de horas. Y aparte de eso, también hemos estado en contacto con los asesores de Brasil y de México para concretar conversaciones a nivel presidencial probablemente en el día de mañana”, indicó.

Respecto a la postura del presidente electo José Antonio Kast, que celebró la intervención de Estados Unidos en Venezuela, van Klaveren explicó que “no me corresponde entrar a referirme a la declaración del Presidente Electo. Lo que sí puedo afirmar es que la posición de Chile es una posición que se basa en elementos históricos. Chile siempre ha expresado su rechazo al uso de la fuerza, también en el continente latinoamericano hay una serie de eventos en los cuales se manifestó esa posición”.

Elizalde: no ha habido ningún cambio en flujos migratorios

El ministro del Interior, en el mismo punto de prensa, explicó que están monitoreando la situación en las fronteras.

“Están disponibles los aumentos de dotación que sean necesarios para lo que son los flujos regulares, para el control fronterizo correspondiente. Estamos monitoreando la situación. Hasta ahora no ha habido ningún cambio en flujos migratorios respecto de la misma época del año pasado o respecto de los días anteriores”, comentó.

En ese sentido, aclaró que “tenemos un plan de contingencia que, conforme a monitoreo, se va a implementar de acuerdo a las necesidades. Lo más importante es que se preste el servicio como corresponde y se vele por la seguridad de la frontera. Tenemos que seguir velando por el control de frontera de que disponemos y asegurar que los trámites migratorios se realicen conforme lo establece la ley”.

Fuente: biobiochile.cl 



kastpdteperu

KAST Y PRESIDENTE DE PERÚ SOSTIENE CONVERSACIÓN POR VENEZUELA: COINCIDIERON EN AVANZAR “HACIA UN PROCESO DE TRANSICIÓN”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA POR CALOR

Leer Más

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

natales entrada
nuestrospodcast
ROD_3623 (Copiar)

SEREMI DE SALUD REALIZA REUNIÓN INTERSECTORIAL PARA FORTALECER IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (RSI) EN MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
van-klaveren-sobre-chilenos-en-venezuela-no-hemos-tenido-noticias-de-situaciones-complejas

VAN KLAVEREN SOBRE CHILENOS EN VENEZUELA: "NO HEMOS TENIDO NOTICIAS DE SITUACIONES COMPLEJAS"

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
frontera-norte-chile-peru-e1764373325858-1

GOBIERNO MONITOREA FLUJO MIGRATORIO EN FRONTERA Y SITUACIÓN DE CHILENOS EN VENEZUELA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
El fanal fue encendido el 18 de septiembre de 1896

FARO ISLOTES EVANGELISTAS DIO INICIO AL AÑO 2026 CON IMPORTANTE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Omar Haro y Alex Candia, dirigentes de Anfup