VAN KLAVEREN SOBRE CHILENOS EN VENEZUELA: "NO HEMOS TENIDO NOTICIAS DE SITUACIONES COMPLEJAS"

Este sábado el canciller Alberto van Klaveren se refirió a la situación de chilenos en Venezuela luego del ataque de EE.UU, asegurando que “no hemos tenido noticias de situaciones complejas” luego del ataque de EE.UU. al país latinoamericano y que terminó con Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados.

En un punto de prensa junto al presidente de la República Gabriel Boric, el ministro del Interior Álvaro Elizalde y la ministra vocera de Gobierno, el canciller afirmó que “hemos dispuesto la apertura de una línea de atención especial para nuestras ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en territorio venezolano. Hasta ahora no hemos tenido noticias de situaciones complejas en las que pueden haberse encontrado”.

Si bien no se mantienen relaciones con Venezuela, el canciller explicó que la embajada en Colombia funciona “informalmente” para la situación de los connacionales en el país que actualmente y según la información disponible, gobierna la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

​“Hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ninguna información respecto de alguna situación realmente compleja en lo que los puede haber afectado personalmente. Se pueden acercar y pueden utilizar obviamente las vías que están abiertas. Tenemos una línea telefónica especial justamente a disposición de las personas y también vía redes sociales. Nuestra dirección general consular está absolutamente pendiente de eso. Hay instrucciones muy claras y tenemos a nuestros especialistas también movilizados para atender cualquier necesidad que pueda surgir”, agregó.

El presidente ha estado en contacto con otros mandatarios

Además, se refirió a las comunicaciones que ha mantenido durante este sábado el presidente de Chile Gabriel Boric. “El presidente ha estado en contacto con mandatarios de otros países. Concretamente ha tenido varias conversaciones con el presidente Petro de Colombia, país vecino de Venezuela. También recibió la llamada del presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez. Está pendiente una conversación con el Presidente Orsi de Uruguay que se va a concretar dentro de un par de horas. Y aparte de eso, también hemos estado en contacto con los asesores de Brasil y de México para concretar conversaciones a nivel presidencial probablemente en el día de mañana”, indicó.

Respecto a la postura del presidente electo José Antonio Kast, que celebró la intervención de Estados Unidos en Venezuela, van Klaveren explicó que “no me corresponde entrar a referirme a la declaración del Presidente Electo. Lo que sí puedo afirmar es que la posición de Chile es una posición que se basa en elementos históricos. Chile siempre ha expresado su rechazo al uso de la fuerza, también en el continente latinoamericano hay una serie de eventos en los cuales se manifestó esa posición”.

Elizalde: no ha habido ningún cambio en flujos migratorios

El ministro del Interior, en el mismo punto de prensa, explicó que están monitoreando la situación en las fronteras.

“Están disponibles los aumentos de dotación que sean necesarios para lo que son los flujos regulares, para el control fronterizo correspondiente. Estamos monitoreando la situación. Hasta ahora no ha habido ningún cambio en flujos migratorios respecto de la misma época del año pasado o respecto de los días anteriores”, comentó.

En ese sentido, aclaró que “tenemos un plan de contingencia que, conforme a monitoreo, se va a implementar de acuerdo a las necesidades. Lo más importante es que se preste el servicio como corresponde y se vele por la seguridad de la frontera. Tenemos que seguir velando por el control de frontera de que disponemos y asegurar que los trámites migratorios se realicen conforme lo establece la ley”.

