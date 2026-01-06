PROGRAMA GASCOEDUCA DE FUNDACIÓN GASCO DEJA DE PARTICIPAR EN EL MUSEO MAGGIORINO BORGATELLO​

Fundación GASCO informa que, a partir de enero de 2026, no continuará ofreciendo su programa educativo GASCOEDUCA en el Museo Maggiorino Borgatello de Punta Arenas.

Durante los más de 7 años que GASCOEDUCA mantuvo un convenio con este Museo ha atendido a más de 15.500 personas (estudiantes, profesores y público en general).

Dicho convenio contemplaba presencia permanente de este programa educativo en una sala del Museo especialmente montada y la visita incluía la exhibición de un video sobre las energías y el gas en la Región de Magallanes; un recorrido mediado por la muestra "Gas: Energía Natural de Magallanes" y finalmente la participación en un laboratorio de experiencias científicas vinculadas al curriculum nacional de los estudiantes, instalado en el primer piso del museo en la Sala Vicente Luchetti.

La Fundación lamenta haber tenido que tomar esta decisión ya que la nueva administración del Museo, comunicó que, dentro de la reestructuración de sus instalaciones, se decidió trasladar la sala del laboratorio GASCOEDUCA a un espacio que sería compartido en el segundo piso, lugar que la Fundación consideró poco seguro y que además significaba tener que montar y desmontar el laboratorio para cada visita.

Karla Alvarez, a cargo del programa GASCOEDUCA, señaló que "después de varias reuniones sostenidas con la nueva administración, en las que explicamos que la alternativa ofrecida no nos permite llevar a cabo de manera óptima nuestras visitas, ya que compromete la seguridad de nuestros visitantes, y la calidad y excelencia de nuestro programa educativo.

Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión después de tantos años que tuvimos una importante presencia en ese museo atendiendo a miles de alumnos de los colegios de esa región. Nuestros especiales agradecimientos a don Salvatore Cirillo, con quien firmamos el convenio hace 7 años".

Durante el año 2026, el Programa Educativo GASCOEDUCA funcionará en modalidad itinerante, visitando los colegios de la región.

Para coordinar las visitas por favor comunicarse con el señor Claudio Villegas, correo electrónico: [email protected].

