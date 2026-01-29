DIPUTADA JAVIERA MORALES LE SOLICITÓ A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN ACELERAR LOS INCENTIVOS AL RETIRO DE PROFESORES

​La diputada Javiera Morales ofició a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, solicitando apurar los procesos de incentivos al retiro de docentes de la región, en el contexto de la planificación de la dotación para el año escolar 2026.



Según se ha informado, el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes decidió no renovar el contrato de aproximadamente 80 profesores y profesoras a contrata, lo que ha generado preocupación entre los equipos docentes y las comunidades educativas. Esta situación ocurre mientras aún existen procesos de incentivos al retiro sin resolver, correspondientes a los años 2022 a 2025.



De acuerdo con lo planteado por la parlamentaria, actualmente habría cerca de 81 docentes y 43 asistentes de la educación con trámites de retiro pendientes, muchos de ellos en etapas avanzadas. La resolución oportuna de estos procesos permitiría liberar horas y cargos, facilitando una mejor gestión de la dotación y reduciendo el impacto de las no renovaciones anunciadas.



Al respecto, la legisladora indicó que “lo que estamos viviendo en Magallanes es una situación profundamente injusta para los profesores y profesoras. Mientras se anuncian cerca de 80 no renovaciones de contrato, aún existen decenas de procesos de incentivos al retiro que llevan años sin resolverse. Si esos trámites se agilizaran, se podrían liberar horas y cargos, evitando despidos”.



En ese sentido, la diputada Morales solicitó que estos procesos puedan concluir antes de febrero de 2026, enfatizando que la falta de definición administrativa está incidiendo directamente en la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación y en el normal inicio del próximo año escolar en la región.



