4 de enero de 2026

CORDILLERA INTERCLÍNICA REALIZA SUS PRIMERAS CIRUGÍAS DE IMPLANTE COCLEAR BAJO LEY RICARTE SOTO

La institución se integra oficialmente al listado nacional de centros implantadores autorizados por el Ministerio de Salud, abriendo una nueva etapa en el desarrollo de la salud auditiva. ​

Coclear LRS en NCC

Cordillera Interclínica realizó recientemente sus primeras cirugías de implante coclear financiadas por la Ley Ricarte Soto (LRS), un hito que marca su incorporación formal al grupo de establecimientos acreditados para ejecutar este procedimiento de alta complejidad.

Las intervenciones —dirigidas a pacientes con pérdida auditiva profunda bilateral— permiten a la clínica ofrecer el proceso completo: evaluación, cirugía, activación del dispositivo y seguimiento, ampliando su capacidad resolutiva en beneficio de la comunidad.

Alta complejidad

El implante coclear está indicado para personas cuya audición ya no puede ser recuperada mediante audífonos. A diferencia de estos elementos, el dispositivo reemplaza la función de la cóclea estimulando directamente el nervio auditivo. 

La Ley Ricarte Soto —sistema de protección que cubre íntegramente diagnósticos y tratamientos de alto costo— incluye el dispositivo, la cirugía y la rehabilitación posterior, garantizando acceso sin costo para quienes cumplen los criterios clínicos establecidos.

El doctor Tomás Labatut Pesce, otólogo responsable de las primeras intervenciones en Cordillera Interclínica, explica que este avance coronó un largo proceso de acreditación y abre una nueva etapa para la institución. 

Explica que el implante "se convierte en la alternativa cuando un audífono deja de ser útil, porque actúa como un 'oído biónico' insertado en la cóclea que permite volver a estimular el nervio auditivo", añadiendo que la técnica "permite verificar de inmediato si el nervio responde, midiendo las ondas cerebrales asociadas a la audición al término de la cirugía".

Innovación y desarrollo

La ejecución de estas primeras cirugías bajo LRS en Cordillera Interclínica fue posible gracias al trabajo coordinado de las áreas clínicas, técnicas y administrativas, que intervinieron en cada etapa del proceso, desde la evaluación inicial hasta la recuperación postoperatoria.

"Este nuevo programa consolida el crecimiento de la cirugía otológica dentro de la institución y amplía el acceso a tratamientos capaces de transformar la calidad de vida de personas con pérdida auditiva severa, incorporando una tecnología que hasta ahora solo estaba disponible en un número limitado de centros del país", sostiene Claudia Cid González, Directora Médica de Cordillera Interclínica. Agrega que este avance representa un motivo de orgullo para la clínica, al integrarse formalmente a un selecto grupo de establecimientos acreditados para desarrollar este procedimiento y contribuir a expandir el acceso a soluciones auditivas de alto nivel.


LIBRO "1978: MEMORIAS CON HISTORIAS DE SUS PROTAGONISTAS" SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS MÁS EXITOSOS DEL CATÁLOGO DE LA CORPORACIÓN DE PATRIMONIO MARÍTIMO

TRUMP ANUNCIA LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO Y SU ESPOSA TRAS "ATAQUE A GRAN ESCALA" EN VENEZUELA

saludeventospuq

AUTORIDAD SANITARIA FISCALIZÓ LOCALES QUE ALBERGARÁN FIESTAS DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS

