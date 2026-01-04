Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
publicite aqui
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de enero de 2026

KAST Y PRESIDENTE DE PERÚ SOSTIENE CONVERSACIÓN POR VENEZUELA: COINCIDIERON EN AVANZAR “HACIA UN PROCESO DE TRANSICIÓN”

​Según indicaron desde el Gobierno peruano, ambos discutieron el tema migratorio, lo que será profundizado en la reunión que sostendrán este miércoles.

kastpdteperu

El gobierno de Perú informó durante este domingo que el presidente José Jerí mantuvo conversaciones con el Presidente electo chileno, José Antonio Kast, ante la crisis en Venezuela y la situación migratoria.

A través de sus redes sociales, se señaló que el mandatario peruano “sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la que abordaron la situación en Venezuela”.

Ambos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un proceso de transición que permita la recuperación de la democracia en ese país", agregaron.

“Asimismo, dialogaron sobre la problemática de la migración irregular en la frontera y acordaron profundizar en estos temas en la reunión que sostendrán en Lima el próximo miércoles", indicaron.

Cabe recordar que Kast se reunirá con Jerí este miércoles 7 de enero en Lima.

Fuente: adnradio.cl



salmonchileindustria

AUMENTA LA CONFIANZA EN EL SECTOR EMPRESARIAL Y DESTACAN LAS EXPECTATIVAS DEL SALMÓN CHILENO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA POR CALOR

Leer Más

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

natales entrada
nuestrospodcast
ROD_3623 (Copiar)

SEREMI DE SALUD REALIZA REUNIÓN INTERSECTORIAL PARA FORTALECER IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (RSI) EN MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
kastpdteperu

KAST Y PRESIDENTE DE PERÚ SOSTIENE CONVERSACIÓN POR VENEZUELA: COINCIDIERON EN AVANZAR “HACIA UN PROCESO DE TRANSICIÓN”

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Feria del Postulante-UCHILE-06

UNIVERSIDAD DE CHILE REALIZARÁ EVENTO DE ORIENTACIÓN PARA POSTULANTES TRAS RESULTADOS PAES

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
28108-incendio

INCENDIO FORESTAL CONSUME BOSQUE ESCLERÓFILO EN LA PRECORDILLERA DE SANTIAGO