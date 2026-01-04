Punta Arenas,
4 de enero de 2026

SEGÚN NEW YORK TIMES: UNAS 40 PERSONAS HABRÍAN FALLECIDO DURANTE ATAQUE DE EE.UU. A VENEZUELA

Captura de Nicolás Maduro. ​

Unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times.

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado, durante una conferencia de prensa, que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.

En las horas posteriores al ataque comenzaron a conocerse detalles sobre la muerte de una civil en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos al oeste del aeropuerto de Caracas.

Un bombardeo alcanzó un edificio residencial de tres plantas y derribó una pared exterior durante la ofensiva estadounidense, causando la muerte de Rosa González, de 80 años, y dejando a otra persona gravemente herida, según su familia citada por el NYT.

Más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, afirmó en una conferencia en Mar-a-Lago junto a Trump que helicópteros estadounidenses que se desplazaban para extraer al presidente Nicolás Maduro y a su esposa recibieron fuego, y que uno fue alcanzado pero “siguió siendo operable”, tras lo cual todas las aeronaves regresaron.

El ataque dejó el interior de los apartamentos expuesto, entre restos que incluían un retrato de Simón Bolívar aparentemente perforado por metralla.

Maduro fue trasladado vía aérea por decenas de agentes federales de Estados Unidos a una cárcel de Brooklyn previo a tener que compadecer ante un tribunal federal de Nueva York.

Venezuela en tensión

VENEZUELA EN TENSIÓN: EXPLOSIONES EN CARACAS, CAPTURA DE MADURO Y LAS GRANDES INTERROGANTES DEL FUTURO POLÍTICO

