ALEXIS BÓRQUEZ PROFESIONALIZA SU PRESENCIA DIGITAL Y SE CONSOLIDA COMO COMUNICADOR PARA MARCAS REGIONALES

El creador de contenido magallánico Alexis Bórquez Salazar fue invitado al programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones, donde conversó con Alejandra “Jana” Vera sobre el giro profesional que ha dado en su carrera, dejando atrás su etapa ligada a la música urbana para consolidarse hoy como comunicador digital, enfocado en la publicidad y el posicionamiento de marcas y empresas de la Región de Magallanes.

Durante la entrevista en Almorzando con Checho, Bórquez fue enfático en señalar que no se define como influencer, sino como comunicador digital, ya que su trabajo va más allá de la simple difusión. Explicó que entrega un servicio integral que incluye asesoría estratégica, creación de guiones, dirección, grabación y edición de piezas audiovisuales, pensadas específicamente para promover productos, servicios y emprendimientos regionales.

En conversación con Polar Comunicaciones, Alexis Bórquez detalló que su cuenta de Instagram funciona hoy como un verdadero currículum público, donde las marcas pueden conocer su estilo, resultados y metodología de trabajo. Además, destacó que su crecimiento ha sido orgánico, sin inversión en publicidad pagada, priorizando el alcance y el rendimiento del contenido mediante una fórmula enfocada en conectar con audiencias locales. Un enfoque que refleja la profesionalización de la comunicación digital en Magallanes y el fortalecimiento del ecosistema creativo regional.









