SAR MAGALLANES ES LLAMADO A APOYAR EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

El equipo de SAR Magallanes fue el protagonista de una nueva edición de Almorzando con Checho, programa de Polar Comunicaciones. Su presidente, Luis Navarro Bustamente, junto al secretario del organismo y entrenador canino, Juan Florio Gallardo, y el experto en rescates agrestes, Eduardo Sáez Zenteno.

​El equipo de SAR Magallanes es una unidad especializada en búsqueda y rescate agreste integrada por voluntarios. En la actualidad, se encuentra conformado por un equipo de 19 personas.



En esta ocasión, el equipo de SAR Magallanes dio a conocer que fueron llamados a ir en apoyo a la Región del Biobío luego que SAR Chile realizara un llamado a todas sus filiales en el país para ir en apoyo de la zona por la situación de incendios forestales con un equipo de cinco brigadistas y una unidad canina.



El problema que enfrenta la unidad es el traslado a la ciudad de Concepción, y el precio del pasaje de ida a la zona estaría costeado sobre los cien mil pesos, donde la misión del SAR Magallanes se encontraría centrada en prestar primeros auxilios tanto en brigadistas como con personas afectadas por los incendios, sumado a labores de levantamiento de escombros.



Desde el organismo enfatizaron el recibimiento de insumos de primeros auxilios para de este modo tener provisiones de reserva para las labores que se llevaran a cabo en la Región del Biobío.



