Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

MOVIMIENTO NA IMPULSA EL DEPORTE Y EL BIENESTAR INTEGRAL COMO ESPACIO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS

​Almorzando con Checho

fundador movimiento NA, Dante Rodríguez

El centro multidisciplinario Movimiento NA fue protagonista en el programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones, donde su fundador Dante Rodríguez y la profesora de breakdance Paulina Muñoz dieron a conocer el trabajo que desarrollan en Punta Arenas, enfocado en la actividad física, el bienestar integral y la promoción de hábitos saludables para personas de todas las edades.

Durante la conversación en Almorzando con Checho, Rodríguez explicó que Movimiento NA nació desde una motivación personal por mejorar la calidad de vida a través del movimiento, y que con el tiempo el proyecto fue creciendo hasta consolidarse como un espacio formativo y comunitario. Actualmente, el centro alberga disciplinas como breakdance, parkour, boxeo, jiu-jitsu, calistenia y otras, reuniendo a cerca de 500 alumnos entre niños, jóvenes y adultos de la región.

En diálogo con Polar Comunicaciones, ambos invitados destacaron que el impacto de Movimiento NA va más allá del desarrollo físico, aportando también al bienestar mental y emocional de quienes participan. Además, adelantaron que trabajan en nuevas iniciativas, como la realización de eventos abiertos a la comunidad y la proyección de constituirse como una asociación deportiva, fortaleciendo así su rol social en la ciudad.

Movimiento NA se ubica en Maipú 1039, Punta Arenas, y funciona de lunes a domingo, entre las 7:00 y las 22:00 horas. Quienes deseen conocer más sobre sus talleres y actividades pueden informarse a través de su cuenta de Instagram @movimiento.na.

alexis borquez

ALEXIS BÓRQUEZ PROFESIONALIZA SU PRESENCIA DIGITAL Y SE CONSOLIDA COMO COMUNICADOR PARA MARCAS REGIONALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
umag 5

CORTE DE PUNTA ARENAS AVALA NO RENOVACIÓN DE CONTRATA DE ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
fundador movimiento NA, Dante Rodríguez

MOVIMIENTO NA IMPULSA EL DEPORTE Y EL BIENESTAR INTEGRAL COMO ESPACIO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Investigadores-buscan-proteger-a-la-Antartica-de-invasiones-vegetales

INVESTIGADORES BUSCAN PROTEGER A LA ANTÁRTICA DE INVASIONES VEGETALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
EMblema Embajadores antárticos entregado al BAP Carrasco

BUQUE ANTÁRTICO PERUANO "CARRASCO" RECIBIÓ EMBLEMA DEL PROGRAMA EDUCATIVO "EMBAJADORES ANTÁRTICOS"

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS