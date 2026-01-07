MOVIMIENTO NA IMPULSA EL DEPORTE Y EL BIENESTAR INTEGRAL COMO ESPACIO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS

El centro multidisciplinario Movimiento NA fue protagonista en el programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones, donde su fundador Dante Rodríguez y la profesora de breakdance Paulina Muñoz dieron a conocer el trabajo que desarrollan en Punta Arenas, enfocado en la actividad física, el bienestar integral y la promoción de hábitos saludables para personas de todas las edades.

Durante la conversación en Almorzando con Checho, Rodríguez explicó que Movimiento NA nació desde una motivación personal por mejorar la calidad de vida a través del movimiento, y que con el tiempo el proyecto fue creciendo hasta consolidarse como un espacio formativo y comunitario. Actualmente, el centro alberga disciplinas como breakdance, parkour, boxeo, jiu-jitsu, calistenia y otras, reuniendo a cerca de 500 alumnos entre niños, jóvenes y adultos de la región.

En diálogo con Polar Comunicaciones, ambos invitados destacaron que el impacto de Movimiento NA va más allá del desarrollo físico, aportando también al bienestar mental y emocional de quienes participan. Además, adelantaron que trabajan en nuevas iniciativas, como la realización de eventos abiertos a la comunidad y la proyección de constituirse como una asociación deportiva, fortaleciendo así su rol social en la ciudad.

Movimiento NA se ubica en Maipú 1039, Punta Arenas, y funciona de lunes a domingo, entre las 7:00 y las 22:00 horas. Quienes deseen conocer más sobre sus talleres y actividades pueden informarse a través de su cuenta de Instagram @movimiento.na.

