MUNICIPIO IMPLEMENTÓ RESTRICCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA 1ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS PARA ASEGURAR LA SALIDA DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

Con el objetivo de garantizar una salida expedita y segura de los carros bomba, la Municipalidad de Punta Arenas instaló señalética que restringe el estacionamiento en calle Roca, frente al cuartel de la 1ª Compañía de Bomberos. La medida regirá a partir del lunes 5 de enero y abarcará los primeros 45 metros de la cuadra, entre las calles 21 de Mayo y Lautaro Navarro.

La iniciativa busca mantener despejada la calzada para permitir el adecuado radio de giro y maniobra de los vehículos de emergencia, considerando el retorno de la 1ª Compañía a su cuartel, recientemente renovado y plenamente operativo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que la decisión responde a una necesidad operativa concreta. "Estamos con un cuartel nuevo, totalmente operativo, y los carros ya están acá. El problema es que, al salir a una emergencia, topan con vehículos estacionados, lo que dificulta o impide el giro. Por eso, desde el lunes 5 de enero, esta media cuadra quedará sin estacionamiento y quienes no respeten la medida serán infraccionados", señaló, haciendo un llamado a la colaboración de la comunidad. "Le pedimos nuevamente empatía, porque no queremos cursar multas, sino que se entienda que esto es un beneficio para toda la comunidad de Punta Arenas", agregó.

Desde Bomberos, el director de la 1ª Compañía, Ángel Iglesias, valoró la implementación de la restricción, indicando que se trata de una problemática histórica. "Hace muchos años tenemos dificultades por vehículos estacionados frente al cuartel. A veces se pierde tiempo valioso buscando a los dueños o esperando que los muevan, y eso puede ser crítico en una emergencia", afirmó. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la prohibición y evitar estacionar sobre las veredas del frontis de la compañía.

Por su parte, el director subrogante de la Dirección de Tránsito del municipio, Jaime Sánchez, precisó que la prohibición considera tanto el estacionamiento como la detención de vehículos. "Bomberos puede requerir salir en cualquier momento, por lo que el espacio debe estar siempre despejado. La señalización indica claramente el tramo donde no se puede estacionar y, más adelante, dónde se retoma el estacionamiento concesionado", explicó.

Desde el municipio reiteraron que la restricción abarca aproximadamente 45 metros, equivalentes a media cuadra y al radio de giro necesario para los carros bomba, lo que busca beneficiar a toda la comunidad de Punta Arenas, asegurando una respuesta rápida y segura ante incendios, accidentes u otras emergencias.

