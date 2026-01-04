En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Última Esperanza por calor, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

El SENAPRED recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo.

SENAPRE D recomienda a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día (11:00 a 17:00hrs. máxima radiación ultravioleta); y vigilar la temperatura corporal y condición de niños/as y adultos mayores, ya que dichos grupos suelen deshidratarse con facilidad.​

