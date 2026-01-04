Punta Arenas,
4 de enero de 2026

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA POR CALOR

​ ​ Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C). ​

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Última Esperanza por calor, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

El SENAPRED recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo.

SENAPRED recomienda a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día (11:00 a 17:00hrs. máxima radiación ultravioleta); y vigilar la temperatura corporal y condición de niños/as y adultos mayores, ya que dichos grupos suelen deshidratarse con facilidad.


SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA POR CALOR

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA POR CALOR

SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
INAUGURAN CURSO DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN SEGURA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA SOLDADOS CONSCRIPTOS DEL EJÉRCITO

