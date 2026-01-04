4 de enero de 2026
SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA POR CALOR
Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).
En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Última Esperanza por calor, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.
La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.
El SENAPRED recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo.
SENAPRED recomienda a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día (11:00 a 17:00hrs. máxima radiación ultravioleta); y vigilar la temperatura corporal y condición de niños/as y adultos mayores, ya que dichos grupos suelen deshidratarse con facilidad.
Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).
Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).