CORMUPA ACLARA FUNCIONAMIENTO NORMAL DE URGENCIAS APS

La Corporación Municipal de Punta Arenas, a través de su Área de Salud, entregó un llamado a la tranquilidad a la comunidad respecto al funcionamiento de las urgencias de Atención Primaria de Salud (APS) en la comuna. Así lo señaló Víctor Fuentes, jefe del área, quien precisó que todos los dispositivos se encuentran operativos, con la única excepción del SAPU 18 de Septiembre, el cual permanece cerrado de manera temporal.

"El SAR Damianovic está funcionando las 24 horas, con dotación reforzada, y los SAPU Mateo Bencur y Carlos Ibáñez operan de forma normal desde las 17:00 hasta las 00:00 horas, y los fines de semana desde las 10:00 hasta las 20:00 horas", explicó Fuentes.

Respecto a la reapertura del SAPU 18 de Septiembre, el profesional indicó que esta depende directamente de la llegada de recursos ministeriales. "Estamos a la espera de los fondos. Una vez que estos lleguen, el dispositivo se puede activar de forma inmediata. Actualmente, la corporación está realizando un esfuerzo importante con recursos propios para mantener operativos los otros dispositivos y servicios", señaló.

En cuanto a la demanda asistencial, Fuentes destacó que los flujos de atención se mantienen similares a los del año pasado. "Estamos atendiendo entre 29 y 40 personas diarias por SAPU, y en el caso del SAR Damianovic, al ser de 24 horas, registra entre 120 y 130 pacientes diarios", detalló.

Finalmente, reiteró que el cierre del Sapu 18 de Septiembre es solo temporal y que el CESFAM 18 de Septiembre continúa funcionando con total normalidad, atendiendo de lunes a viernes entre las 08:00 y las 20:00 horas.

​

