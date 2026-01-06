Punta Arenas,
6 de enero de 2026

CORMUPA ACLARA FUNCIONAMIENTO NORMAL DE URGENCIAS APS

​Desde la corporación recordaron que el cierre del SAPU 18 de Septiembre es transitorio y que el resto de los dispositivos de urgencia primaria continúan operativos con normalidad.

La Corporación Municipal de Punta Arenas, a través de su Área de Salud, entregó un llamado a la tranquilidad a la comunidad respecto al funcionamiento de las urgencias de Atención Primaria de Salud (APS) en la comuna. Así lo señaló Víctor Fuentes, jefe del área, quien precisó que todos los dispositivos se encuentran operativos, con la única excepción del SAPU 18 de Septiembre, el cual permanece cerrado de manera temporal.
 
"El SAR Damianovic está funcionando las 24 horas, con dotación reforzada, y los SAPU Mateo Bencur y Carlos Ibáñez operan de forma normal desde las 17:00 hasta las 00:00 horas, y los fines de semana desde las 10:00 hasta las 20:00 horas", explicó Fuentes.
 
Respecto a la reapertura del SAPU 18 de Septiembre, el profesional indicó que esta depende directamente de la llegada de recursos ministeriales. "Estamos a la espera de los fondos. Una vez que estos lleguen, el dispositivo se puede activar de forma inmediata. Actualmente, la corporación está realizando un esfuerzo importante con recursos propios para mantener operativos los otros dispositivos y servicios", señaló.
 
En cuanto a la demanda asistencial, Fuentes destacó que los flujos de atención se mantienen similares a los del año pasado. "Estamos atendiendo entre 29 y 40 personas diarias por SAPU, y en el caso del SAR Damianovic, al ser de 24 horas, registra entre 120 y 130 pacientes diarios", detalló.
 
Finalmente, reiteró que el cierre del Sapu 18 de Septiembre es solo temporal y que el CESFAM 18 de Septiembre continúa funcionando con total normalidad, atendiendo de lunes a viernes entre las 08:00 y las 20:00 horas.


EL ROMPEHIELOS BRITÁNICO RSS SIR DAVID ATTENBOROUGH REALIZA ESCALA LOGÍSTICA EN VISITA A PUNTA ARENAS EN CHILE

PDI DETIENE EN PUNTA ARENAS A SUJETO CON NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL POR DELITOS SEXUALES CONTRA UNA MENOR EN ARGENTINA

Leer Más

​El imputado, de 54 años de edad, quien se encuentra en situación migratoria irregular en el país, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva.

CORMUPA ACLARA FUNCIONAMIENTO NORMAL DE URGENCIAS APS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CORMUPA ACLARA FUNCIONAMIENTO NORMAL DE URGENCIAS APS

DRA. JUDITH PARDO PÉREZ RECIBE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR ESTUDIO DE FÓSILES EN MAGALLANES

LOS TIEMPOS NUEVOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

2026-01-03-bandera-Venezuela

PROFESIONAL VENEZOLANA EN PUNTA ARENAS CALIFICA COMO “EL DÍA SOÑADO” LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO