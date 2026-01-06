Punta Arenas,
6 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA REALIZA LANZAMIENTO OFICIAL DE VERSION XXXII DEL FESTIVAL DE LA ESQUILA

​El evento costumbrista más importante de la Comuna y uno de los más relevantes de la Región de Magallanes se llevará a cabo el 24 y 25 de enero en Villa Tehuelches. La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Regional a través del FNDR 8%, inversión municipal y el apoyo de auspiciadores.

esquilalagunablanca

​Con el objetivo de rescatar las tradiciones del campo magallánico, esta mañana se realizó el lanzamiento oficial de la versión XXXII del Festival de la Esquila de Laguna Blanca, instancia desarrollada en las dependencias de la Caja de Compensación Los Andes en la ciudad de Punta Arenas, lo que marca el inicio de la cuenta regresiva para la festividad que tendrá lugar los días sábado 24 y domingo 25 de enero en Villa Tehuelches.

​El festival se ha consolidado como el evento cultural más emblemático de la comuna de Laguna Blanca y un referente regional en la preservación del patrimonio vivo. El programa para esta edición incluye competencias de esquila, jineteadas, carrera de tambores, movimiento de perros ovejeros, además de una variada muestra de artesanía local y la tradicional gastronomía con cordero al palo.

​Durante la instancia, el alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda González, señaló: "Hoy día estamos reunidos para el lanzamiento del Festival de la Esquila en su versión número 32, el cual se va a realizar los días 24 y 25 de enero. Esta es la primera actividad emblemática que se realiza en la región, la cual tendrá una inversión cercana al 70-80 % por parte de nuestro municipio, lo que tuvo un gran apoyo y trabajo del cuerpo concejal, además, de un aporte del 8% del FNR del Gobierno Regional, sumado a algunos auspiciadores”.

​A eso agregó, que “el año pasado tuvimos alrededor de 4000 visitantes y este año esperamos tener más gente, porque el 2025 recién se retomó el festival de la Esquila después de 4 años sin hacerlo por pandemia y por un proyecto pendiente. La entrada, como todos los años, es liberada y, además, de todas las actividades de campo, tendremos shows artísticos a cargo de un artista de relevancia nacional, más artistas regionales y grupos folclóricos. Esperamos que todos los magallánicos asistan y sean parte de este importante evento en nuestra Comuna”.

​Por su parte, el Gobernador de Magallanes, Jorge Flores, destacó que, "tal como ustedes saben, hace pocas semanas atrás, el Consejo Regional ha hecho los aportes para lo que son las actividades de verano. Tuvimos este año la posibilidad, que no tuvimos el año pasado, de poder abrir el presupuesto desde el mes de enero, lo cual nos permitió no solamente ir en cooperación con el municipio de Laguna Blanca, sino que con otros municipios que nos permiten tener una parrilla con ayuda del Gobierno Regional durante todo el verano (…) Pero sin lugar a duda, el Festival de la Esquila, por lo que significa imagen región, lo que Chile ve desde acá en Magallanes y nuestros visitantes del extranjero se alegran, es un festival de esta característica, un festival que es costumbrista, un festival que releva el valor de lo que es la actividad de la ganadería, especialmente del campo magallánico. Yo creo que es una tradición, por eso es una actividad emblemática que hoy día el Gobierno Regional con su Consejo Regional respalda ampliamente".

​El Festival de la Esquila 2026 iniciará oficialmente el sábado 24 de enero con una misa de bendición a las 11:00 horas, seguida del acto inaugural en el Escenario Mayor a las 11:45 horas, donde se dará inicio a todas las actividades antes mencionadas.

​ La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, a través de su alcalde y el Honorable Concejo, agradece el compromiso del Gobierno Regional y de sus auspiciadores, entre los que destacan la Caja de Compensación Los Andes, Transpetrol, Transportes Zenon Macias, Recasur, Constructora Vilicic, Áreas Verdes, Gasco, entre otras empresas regionales.

​Asimismo, el municipio realiza una cordial invitación a toda la Región de Magallanes a participar de esta importante festividad, donde podrán disfrutar en familia de dos jornadas de tradición en el corazón de la comuna Laguna Blanca.

MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

PDI DETIENE EN PUNTA ARENAS A SUJETO CON NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL POR DELITOS SEXUALES CONTRA UNA MENOR EN ARGENTINA

​El imputado, de 54 años de edad, quien se encuentra en situación migratoria irregular en el país, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva.

parlamentoinach

DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO VISITA EL INACH

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA REALIZA LANZAMIENTO OFICIAL DE VERSION XXXII DEL FESTIVAL DE LA ESQUILA

pdteagia

MÁS DE UN CENTENAR DE EMPRENDIMIENTOS SERÁN PARTE DE UNA NUEVA EDICIÓN DE EXPO MAGALLANES

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

eventos-climaticos-mineria

MILLONES EN JUEGO: ALERTAN SOBRE IMPACTO ECONÓMICO EN LA MINERÍA DE COBRE POR EVENTOS CLIMÁTICOS