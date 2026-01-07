Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

“NO PUEDE SER TRANSFERIDO”: INSTITUTO NOBEL RESPONDE A MACHADO TRAS SU IDEA DE COMPARTIR NOBEL DE LA PAZ CON TRUMP

​La líder opositora venezolana había señalado la víspera que le gustaría compartir el prestigioso galardón con el presidente estadounidense, quien ansiaba recibir tal distinción.

trumpmachado

Este martes, el Instituto Nobel abordó las palabras de la ganadora del Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien la víspera afirmó que le gustaría compartir el galardón con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Esto, en agradecimiento a la intervención militar que el pasado sábado 3 de enero terminó con la captura del exgobernante venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos le imputa cargos de narcoterrorismo.

Sin embargo, desde la institución noruega afirmaron esta jornada que lo planteado por Machado es imposible: “Un premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, afirmó el portavoz Erik Aasheim en declaraciones a la agencia EFE.

“En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”, matizó el representante del Instituto Nobel, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió en diciembre pasado, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”.

En la entrevista, agradeció al republicano las “valientes acciones” que condujeron el sábado a la captura de Maduro, aunque reconoció que no ha hablado personalmente con el mandatario estadounidense desde que se le otorgó el Nobel en octubre.

De acuerdo con el Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel le habría costado el respaldo del presidente de EE.UU., quien codiciaba el prestigioso galardón.

Fuente: latercera.com


paleontologaumag

DRA. JUDITH PARDO PÉREZ RECIBE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR ESTUDIO DE FÓSILES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU Y GOBIERNO REGIONAL CONECTARÁN EMBLEMÁTICOS BARRIOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CALLES EL OVEJERO Y MIRAFLORES

Leer Más

​El Sector de El Ovejero fue visitado por el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, el Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia y el director regional (S) del Serviu Omar González Asenjo, junto a representantes de la empresa contratista y equipos técnicos a cargo de la obra.

​El Sector de El Ovejero fue visitado por el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, el Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia y el director regional (S) del Serviu Omar González Asenjo, junto a representantes de la empresa contratista y equipos técnicos a cargo de la obra.

terreno el ovejero 5
nuestrospodcast
PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO PRC (5)

MUNICIPIO PRESENTA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR A LA COMUNIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
trumpmachado

“NO PUEDE SER TRANSFERIDO”: INSTITUTO NOBEL RESPONDE A MACHADO TRAS SU IDEA DE COMPARTIR NOBEL DE LA PAZ CON TRUMP

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Fondes 1 seg entrega

DPR CONCRETA DOS NUEVAS ENTREGAS DEL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA REGIÓN

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Nueva-exigencia-para-licencias-de-conducir-avanza-en-el-Congreso-700x394

NUEVA EXIGENCIA PARA LICENCIAS DE CONDUCIR: REVISA EL NUEVO REQUISITO QUE SE PODRÍA EXIGIR

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO