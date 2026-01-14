CANCILLER DE BOLIVIA VIAJARÁ A CHILE EN BUSCA DE RESTABLECER LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció este martes que viajará a Chile para suscribir acuerdos que busquen restablecer las relaciones diplomáticas, después de 48 años de distanciamiento entre ambos países.

En un contacto con medios locales, el canciller boliviano dijo que su viaje a nuestro país está programado para este miércoles y que se atenderá una agenda programada con autoridades de Chile.

"Mañana me estoy trasladando al vecino país de Chile para poder suscribir acuerdos que hemos venido trabajando para darle materialidad al anuncio que el presidente hizo de retomar las relaciones diplomáticas con el hermano país", afirmó Aramayo.

Este sería el primer viaje a Chile de parte de una autoridad del Gobierno de Rodrigo Paz, dado después de algunos acercamientos ocurridos en los ultimos dos meses.

Boric, que viajó a Bolivia el pasado noviembre como invitado especial en la investidura de Paz, remarcó "La importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional".

En dicha instancia, nuestro mandatario se reunió con el gobertante boliviano, marcando un historico encuentro al ser el primero entre gobernantes de ambos paises en casi 20 años. La ultima vez que un jefe de Estado chileno participó en una toma de posesión en Bolivia fue en 2006, cuando Ricardo Lagos acompañó la primera investidura de Evo Morales (2006-2019)

El gesto marcó un giro en una relación marcada por la ruptura diplomática de 1978 y tensiones por la demanda marítima boliviana.

Por su parte, el mandatario boliviano dijo hace poco que "tiene que cambiar la relación" con Chile, sin dejar de lado la lucha del país andino por el acceso soberano al mar.

En diciembre pasado, Paz felicitó al presidente electo, José Antonio Kast por su "gran triunfo" en segunda vuelta y lo consideró una "oportunidad histórica" para construir una relación de "respeto, amistad y cooperación" entre ambos países.

La relación bilateral entre ambos países alcanzó uno de sus momentos más tensos en 2013, cuando Bolivia recurrió a la Corte Internacional de Justicia para solicitar acceso soberano al océano Pacífico. En 2018, ese reclamo fue rechazado, un hecho que aún influye en la interacción entre ambas naciones.

Fuente: cooperativa.cl



