Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de enero de 2026

CANCILLER DE BOLIVIA VIAJARÁ A CHILE EN BUSCA DE RESTABLECER LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

​La agenda de Fernando Aramayo incluye reuniones con autoridades con la intención de abrir una nueva etapa de cooperación regional.

cancillerbolivia

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció este martes que viajará a Chile para suscribir acuerdos que busquen restablecer las relaciones diplomáticas, después de 48 años de distanciamiento entre ambos países.

En un contacto con medios locales, el canciller boliviano dijo que su viaje a nuestro país está programado para este miércoles y que se atenderá una agenda programada con autoridades de Chile.

"Mañana me estoy trasladando al vecino país de Chile para poder suscribir acuerdos que hemos venido trabajando para darle materialidad al anuncio que el presidente hizo de retomar las relaciones diplomáticas con el hermano país", afirmó Aramayo.

Este sería el primer viaje a Chile de parte de una autoridad del Gobierno de Rodrigo Paz, dado después de algunos acercamientos ocurridos en los ultimos dos meses.

Boric, que viajó a Bolivia el pasado noviembre como invitado especial en la investidura de Paz, remarcó "La importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional".

En dicha instancia, nuestro mandatario se reunió con el gobertante boliviano, marcando un historico encuentro al ser el primero entre gobernantes de ambos paises en casi 20 años. La ultima vez que un jefe de Estado chileno participó en una toma de posesión en Bolivia fue en 2006, cuando Ricardo Lagos acompañó la primera investidura de Evo Morales (2006-2019)

El gesto marcó un giro en una relación marcada por la ruptura diplomática de 1978 y tensiones por la demanda marítima boliviana.

Por su parte, el mandatario boliviano dijo hace poco que "tiene que cambiar la relación" con Chile, sin dejar de lado la lucha del país andino por el acceso soberano al mar.

En diciembre pasado, Paz felicitó al presidente electo, José Antonio Kast por su "gran triunfo" en segunda vuelta y lo consideró una "oportunidad histórica" para construir una relación de "respeto, amistad y cooperación" entre ambos países.

La relación bilateral entre ambos países alcanzó uno de sus momentos más tensos en 2013, cuando Bolivia recurrió a la Corte Internacional de Justicia para solicitar acceso soberano al océano Pacífico. En 2018, ese reclamo fue rechazado, un hecho que aún influye en la interacción entre ambas naciones.

Fuente: cooperativa.cl 



mincienciabiotecnologias

MINCIENCIA PRESENTÓ LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE BIOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL ENTREGA COMPUTADORES A LA PDI PARA REFORZAR EL CONTROL EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL

Leer Más

​La iniciativa se suma a la incorporación de 50 nuevos funcionarios policiales en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes.

​La iniciativa se suma a la incorporación de 50 nuevos funcionarios policiales en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes.

COMPUTADORES PDI 5
nuestrospodcast
Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
cancillerbolivia

CANCILLER DE BOLIVIA VIAJARÁ A CHILE EN BUSCA DE RESTABLECER LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Congreso Futuro 2026

CONGRESO FUTURO 2026 EN MAGALLANES INVITÓ A REFLEXIONAR SOBRE LOS DESAFÍOS QUE DEFINIRÁN EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
acr151simbolivar

LA ARMADA DE CHILE CAPACITA EN METEOROLOGÍA ANTÁRTICA AL ARC BOLIVAR DE LA ARMADA DE COLOMBIA EN PUNTA ARENAS