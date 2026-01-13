Punta Arenas,
13 de enero de 2026

EXPERTO DEL INSTITUTO RES PÚBLICA ANALIZA DETENCIÓN DE NICOLÁS MADURO

Buenos días región

Ricardo Hernández, Instituto Res Pública

El coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Pública, Ricardo Hernández, conversó con Esteban Vera Vásquez en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones para analizar la detención de Nicolás Maduro por parte Estados Unidos, ocurrida a principios de enero. El coordinador explicó que se trata de un hecho que ha generado amplio interés internacional y también nacional, considerando el impacto que la situación venezolana tiene para Chile, especialmente en materia de políticas migratorias.

Hernández detalló que la operación impulsada por el gobierno de Donald Trump no se planteó como una invasión militar, sino como una detención por delitos ligados al narcotráfico. Esta estrategia, señaló, permitió a la administración estadounidense actuar sin una declaración formal de guerra ni la aprobación previa del Congreso, lo que abrió un debate sobre los límites del derecho internacional.

Durante la conversación con Polar Comunicaciones, el coordinador destacó que, pese a las críticas iniciales, incluso sectores opositores dentro de Estados Unidos han moderado su postura, enfocándose más en evitar una eventual escalada del conflicto que en cuestionar la captura de Maduro. Asimismo, recalcó que el proceso judicial podría extenderse por varios años y que, por ahora, no existen señales concretas de una ocupación o intervención política directa en Venezuela.

Por último, sostuvo que el caso venezolano aparece como un caso único, no comparable con intervenciones pasadas ya que no hay una intervención política ni apoyos concretos a un gobierno y que desarrollo de este caso será clave para entender el futuro de las relaciones internacionales.


mjcs

ANÁLISIS DE MANUEL JOSÉ CORREA EN "BUENOS DÍAS REGIÓN": PETRÓLEO, EE.UU. Y EL FUTURO ECONÓMICO DE VENEZUELA

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

CASO GUSTAVO GATICA: TRIBUNAL DICTA VEREDICTO ABSOLUTORIO EN FAVOR DE EXCARABINERO CLAUDIO CRESPO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CASO GUSTAVO GATICA: TRIBUNAL DICTA VEREDICTO ABSOLUTORIO EN FAVOR DE EXCARABINERO CLAUDIO CRESPO

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE INICIA AGENDA 2026 CON REUNIONES ESTRATÉGICAS EN SANTIAGO

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

