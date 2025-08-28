INSTITUTO RES PUBLICA PRESENTA PLATAFORMA “RADAR ELECTORAL” QUE AGRUPA DISTINTAS ENCUESTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, Ricardo Hernández, entregó detalles sobre la plataforma Radar Electoral, una herramienta digital que permite seguir en tiempo real los avances y retrocesos de los candidatos presidenciales en Chile.

Durante la entrevista, Hernández explicó que el sitio web www.radarelectoral.cl reúne y sistematiza información clave sobre el desempeño de las candidaturas, ofreciendo un monitoreo actualizado que busca acercar a la ciudadanía a los procesos políticos. La iniciativa, subrayó, apunta a entregar insumos claros y accesibles para que la comunidad pueda formarse una opinión informada en el marco de las próximas elecciones.

El Coordinador del Instituto Res Publica recalcó la relevancia de que la ciudadanía cuente con este tipo de plataformas que permiten un seguimiento transparente de la contingencia electoral, y destacó que su implementación busca fortalecer la participación democrática.





