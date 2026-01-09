TRIBUTO OFICIAL A LEO MATTIOLI LLEGA A CASINO DREAMS PUNTA ARENAS

​El espectáculo que se presentará en Dreams Punta Arenas corresponde al tributo oficial a Leo Mattioli en Chile, un proyecto que busca honrar fielmente la obra del recordado “León Santafesino”. Charlie Jorquera, voz oficial del grupo, lo resume así: “Este tributo nace desde el respeto y el amor por Leo. No es imitar, es interpretar su legado con verdad”, sostiene.



Banda

El show contará con banda completa en vivo, integrada por músicos de amplia trayectoria: Pablo Schulz en batería. Rodrigo Caro en guitarra. Rodrigo Pacheco en acordeón. Álex Chiguay en bajo.Víctor Hernández como director y teclados. Osvaldo Mérida en octa pad y Charlie Jorquera en la voz. “Somos una banda sólida, muy profesional. Cada músico entiende lo que significa esta música y eso se nota arriba del escenario”, destaca Jorquera.



Cumbia

La esencia del proyecto está anclada en la cumbia romántica santafesina, sello inconfundible de Leo Mattioli. Para Jorquera, es algo natural: “La cumbia siempre ha estado en mi sangre. Este género habla desde el corazón, y es exactamente la cumbia que estamos llevando en este tributo”, señala.

El vínculo con la música de Mattioli nace hace casi 20 años, cuando un artista argentino llegó a la región interpretando sus canciones. “Ahí conocí la música de Leo y nunca más dejé de escucharla”, recuerda Jorquera. Años después, pudo cantar junto al tributo oficial argentino: “Ellos me dijeron que mi voz se parecía mucho a la de Leo, y ahí empezó todo, primero en las sombras”, recalca.



Decisión

El punto de inflexión llegó hace cinco meses, cuando un ensayo grabado por su esposa se viralizó en redes sociales. “La gente empezó a pedir un tributo y decidí salir de las sombras”, cuenta. El proyecto se consolidó tras dialogar con la familia de Leo Mattioli, fallecido hace 14 años: “Sentí que era el momento correcto de hacerlo de manera seria y oficial”, afirma.

Tras una exitosa presentación previa en Dreams, el grupo promete ir aún más lejos este viernes. “Ya dimos un show de primer nivel, pero ahora vamos a dejar la vara mucho más alta”, asegura Jorquera, quien además invita al público a conectarse con el mensaje de las canciones: “Queremos que vayan a disfrutar, a escuchar y a entender las letras de Leo Mattioli, que hablan de amor, desamor, infidelidades y de historias vividas por él mismo”, concluye.

El evento será este viernes, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del Lucky 7 magallánico. El acceso es gratuito, portando la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.



