Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de enero de 2026

TRIBUTO OFICIAL A LEO MATTIOLI LLEGA A CASINO DREAMS PUNTA ARENAS

​La cumbia romántica santafesina será protagonista este viernes 9 en el restobar Lucky 7. Un show en vivo de alto nivel y profunda carga emocional.

foto tributo leo matioli puq

​El espectáculo que se presentará en Dreams Punta Arenas corresponde al tributo oficial a Leo Mattioli en Chile, un proyecto que busca honrar fielmente la obra del recordado “León Santafesino”. Charlie Jorquera, voz oficial del grupo, lo resume así: “Este tributo nace desde el respeto y el amor por Leo. No es imitar, es interpretar su legado con verdad”, sostiene.

Banda
El show contará con banda completa en vivo, integrada por músicos de amplia trayectoria: Pablo Schulz en batería. Rodrigo Caro en guitarra. Rodrigo Pacheco en acordeón. Álex Chiguay en bajo.Víctor Hernández como director y teclados. Osvaldo Mérida en octa pad y Charlie Jorquera en la voz. “Somos una banda sólida, muy profesional. Cada músico entiende lo que significa esta música y eso se nota arriba del escenario”, destaca Jorquera.

Cumbia
La esencia del proyecto está anclada en la cumbia romántica santafesina, sello inconfundible de Leo Mattioli. Para Jorquera, es algo natural: “La cumbia siempre ha estado en mi sangre. Este género habla desde el corazón, y es exactamente la cumbia que estamos llevando en este tributo”, señala.
El vínculo con la música de Mattioli nace hace casi 20 años, cuando un artista argentino llegó a la región interpretando sus canciones. “Ahí conocí la música de Leo y nunca más dejé de escucharla”, recuerda Jorquera. Años después, pudo cantar junto al tributo oficial argentino: “Ellos me dijeron que mi voz se parecía mucho a la de Leo, y ahí empezó todo, primero en las sombras”, recalca.

Decisión
El punto de inflexión llegó hace cinco meses, cuando un ensayo grabado por su esposa se viralizó en redes sociales. “La gente empezó a pedir un tributo y decidí salir de las sombras”, cuenta. El proyecto se consolidó tras dialogar con la familia de Leo Mattioli, fallecido hace 14 años: “Sentí que era el momento correcto de hacerlo de manera seria y oficial”, afirma.
Tras una exitosa presentación previa en Dreams, el grupo promete ir aún más lejos este viernes. “Ya dimos un show de primer nivel, pero ahora vamos a dejar la vara mucho más alta”, asegura Jorquera, quien además invita al público a conectarse con el mensaje de las canciones: “Queremos que vayan a disfrutar, a escuchar y a entender las letras de Leo Mattioli, que hablan de amor, desamor, infidelidades y de historias vividas por él mismo”, concluye.
El evento será este viernes, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del Lucky 7 magallánico. El acceso es gratuito, portando la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

casinodreamscena

DREAMS PUNTA ARENAS INVITA A RECIBIR EL AÑO 2026 CON UNA ELEGANTE CENA Y GRAN FIESTA DE AÑO NUEVO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO CIERRA AUDIENCIAS PÚBLICAS POR IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Asimismo, vecinos conocieron alternativas de desarrollo urbano y plazos para observaciones ciudadanas.

​Asimismo, vecinos conocieron alternativas de desarrollo urbano y plazos para observaciones ciudadanas.

PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO PRC (2)
nuestrospodcast
puntaarenas

FAMILIAS GYSLING Y YACONI IMPULSAN PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA ARENAS EN LA ZONA DE CABO NEGRO: PODRÍA PARTIR EN 2029

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
foto tributo leo matioli puq

TRIBUTO OFICIAL A LEO MATTIOLI LLEGA A CASINO DREAMS PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CONAFbrigadistas

MAGALLANES REFUERZA SEGURIDAD DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
carlos_

PAREJA DE AGRICULTORES NATALINOS DEMUESTRA QUE LA PREVISIÓN EN EL CAMPO SE MIDE EN AGUA