Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de octubre de 2025

TRIBUTO A BEE GEES : UN IMPERDIBLE DE VIERNES EN CASINO DREAMS PUNTA ARENAS

​Cristian Pincheira, el doble chileno del líder de los Bee Gees, Barry Gibb, encabezará lucido show

FOTO TRIBUTO BEE GEES CRISTIAN , 2025

​Sin duda los Bee Gees marcaron una época en la música internacional. Hoy, cuando han transcurrido varias décadas de los años de gloria de este trío británico, su música sigue plenamente vigente, tanto por los fans que continúan divulgando sus producciones, como por los artistas que le rinden tributo.

Uno de estos últimos es el chileno Cristian Pincheira, quien resumirá lo mejor de la exitosa carrera de los Bee Gees en su presentación de este viernes, desde pasadas las 23:00 horas, en el escenario del restobar Lucky 7, ubicado en la sala de juegos del casino local.

Cristian, el doble chileno del Bee Gees, Barry Gibb y reconocido en todo Chile por su calidad interpretativa, tiene más de 25 años de trayectoria y experiencia en los escenarios más importantes del país, credenciales suficientes para que la jornada de este fin de semana en Dreams sea sencillamente inolvidable.

“Hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestro show de norte a sur y la recepción del público ha sido muy buena, por lo que tenemos bastantes expectativas de esta nueva actuación”, Señaló Pincheira, quien agregó que esta vez su show tendrá un sabor muy especial. “Será un verdadero y humilde homenaje hacia quien partió de este mundo dejándonos un gran legado: Barry”.

El trío que además integran Gabriel Contreras (Robin) y en esta ocasión Cristian Pincheira Junior (Maurice), interpretará un repertorio que abarca desde los primeros álbumes de los denominados “Reyes” de la Música Disco, hasta sus últimas canciones. Temas emblemáticos como “To Love Somebody”, “Staying Alive”, “More Than A Woman”,”How Deep Is Your Love” Y “Grease” , de la película Grease Brillantina, serán entre otras melodías inolvidables de una noche que se anticipa mágica.

A la invitación se accede de manera gratuita con la misma entrada a la sala de juegos del centro de entretención de la capital de la Región de Magallanes.


Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago

ORQUESTA DE CÁMARA DEL MUNICIPAL DE SANTIAGO LLEGA A PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CHILE IMPULSA SU OFERTA TURÍSTICA EN LAS RUEDAS DE NEGOCIOS Y ESPACIOS DE CONEXIÓN INTERNACIONAL EN LA ATWS 2025

Leer Más

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

ATWS 2025 003
nuestrospodcast
alejandrapinto

ALEJANDRA PINO MONTERO ASUMIÓ COMO SECRETARIA TITULAR DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FOTO TRIBUTO BEE GEES CRISTIAN , 2025

TRIBUTO A BEE GEES : UN IMPERDIBLE DE VIERNES EN CASINO DREAMS PUNTA ARENAS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
feriaacv (2)

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS SE CONVIERTEN EN AGENTES DE PREVENCIÓN EN CUARTA VERSIÓN DEL PROYECTO “ACTÍVATE, CUÍDATE Y VIVE SIN ACV”

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FOTO COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

MESA PENITENCIARIA AVANZA EN EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas