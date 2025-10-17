TRIBUTO A BEE GEES : UN IMPERDIBLE DE VIERNES EN CASINO DREAMS PUNTA ARENAS

​Sin duda los Bee Gees marcaron una época en la música internacional. Hoy, cuando han transcurrido varias décadas de los años de gloria de este trío británico, su música sigue plenamente vigente, tanto por los fans que continúan divulgando sus producciones, como por los artistas que le rinden tributo.



Uno de estos últimos es el chileno Cristian Pincheira, quien resumirá lo mejor de la exitosa carrera de los Bee Gees en su presentación de este viernes, desde pasadas las 23:00 horas, en el escenario del restobar Lucky 7, ubicado en la sala de juegos del casino local.



Cristian, el doble chileno del Bee Gees, Barry Gibb y reconocido en todo Chile por su calidad interpretativa, tiene más de 25 años de trayectoria y experiencia en los escenarios más importantes del país, credenciales suficientes para que la jornada de este fin de semana en Dreams sea sencillamente inolvidable.



“Hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestro show de norte a sur y la recepción del público ha sido muy buena, por lo que tenemos bastantes expectativas de esta nueva actuación”, Señaló Pincheira, quien agregó que esta vez su show tendrá un sabor muy especial. “Será un verdadero y humilde homenaje hacia quien partió de este mundo dejándonos un gran legado: Barry”.



El trío que además integran Gabriel Contreras (Robin) y en esta ocasión Cristian Pincheira Junior (Maurice), interpretará un repertorio que abarca desde los primeros álbumes de los denominados “Reyes” de la Música Disco, hasta sus últimas canciones. Temas emblemáticos como “To Love Somebody”, “Staying Alive”, “More Than A Woman”,”How Deep Is Your Love” Y “Grease” , de la película Grease Brillantina, serán entre otras melodías inolvidables de una noche que se anticipa mágica.



A la invitación se accede de manera gratuita con la misma entrada a la sala de juegos del centro de entretención de la capital de la Región de Magallanes.





