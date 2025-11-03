MES DE LA MÚSICA CONECTÓ A ARTISTAS LOCALES CON NUEVOS PÚBLICOS EN MAGALLANES

​Música en vivo resonando en sedes sociales, espacios culturales y rincones no convencionales de la región. Así culminó la celebración del Mes de la Música y los Músicos Chilenos en Magallanes, una iniciativa impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para conmemorar el natalicio de Violeta Parra, haciendo circular la obra de artistas locales y conectándolos con nuevos públicos.



La cartelera, que incluyó diez recitales gratuitos, tuvo su cierre este jueves con dos presentaciones en la ciudad de Punta Arenas. La banda Avenave, actuó en el espacio cultural La Idea, mientras que Karina Contreras Grupo, ofreció un concierto íntimo en la sede de la Agrupación de Amigos de los Ciegos (AGACI).



El objetivo de la iniciativa fue precisamente sacar las presentaciones de sus circuitos habituales, fomentando el acceso y la valoración de los cultores regionales.



El seremi de las Culturas, Luis Navarro, destacó esta estrategia como un pilar fundamental de la gestión. “Para nosotros es esencial no sólo celebrar a nuestros músicos, sino también garantizar que su trabajo circule y sea valorado por la ciudadanía en toda su diversidad”, comentó la autoridad. "Llevar estos conciertos a espacios diferentes, algunos por primera vez, nos permite crear nuevos públicos, fortalecer el vínculo de los artistas con la comunidad y poner en valor el tremendo talento que existe hoy en Magallanes”.



CONEXIÓN EXTRAORDINARIA CON EL PÚBLICO

Uno de los espacios que generó un vínculo especial fue la sede de AGACI, que acogió el concierto de guitarra clásica de Javier Contreras el miércoles. El músico valoró profundamente la recepción del público y el significado de tocar en lugares no tradicionales. "Bueno, me pareció que ellos, la comunidad AGACI, ha sido siempre un público extraordinario para los trabajos que hemos propuesto, tanto yo como concertista, como también junto a mi hermana, Karina. Y creo que ellos tienen un aprecio, una valoración especial por las cosas que hacemos nosotros y nos enorgullece mucho traer a este espacio los productos artísticos que vamos desarrollando. Así que bueno, estamos muy felices con tocar aquí en AGACI", señaló.



Además, Contreras se refirió a la importancia de sostener estas propuestas. "Me parece muy bien, ojalá que esta actividad de llevar música a lugares no convencionales, de llevar arte a diferentes espacios, que no suelen recibir este tipo de actividades, me parece maravilloso y ojalá que eso se mantenga en el tiempo. Ahora que viene cambio de gobierno, también estas iniciativas se conserven, se valoren en toda su dimensión. Así que le deseo éxito a esta iniciativa, que se perdure en el tiempo".



La celebración concluyó con éxito, fortaleciendo la escena local gracias a la participación de diez proyectos y solistas de la región. La cartelera completa de la iniciativa estuvo compuesta por Alexideral, Shuggar, Eli Moya, Mousai Colectiva, Harüwen, Los Klasky, Alafia, Javier Contreras, Karina Contreras Grupo y Avenave.





