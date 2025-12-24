Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

EL CAMPEÓN DEL EXTREMO SUR VA POR TODO: PUNTA ARENAS FUTSAL ENFRENTA A COLO COLO ESTE SÁBADO EN LA SUPERCOPA POR UN CUPO A LIBERTADORES

Buenos días región.

futsalpuntaarenas

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Joaquín Ruiz, director general de Punta Arenas Futsal, junto a los jugadores Pitter Sierpe y José Luis Pérez, conversaron sobre el histórico logro del elenco magallánico, que se coronó campeón del Clausura 2025 de futsal de la Primera División ANFP.

Punta Arenas Futsal obtuvo el título tras imponerse por 5-2 a Magallanes Futsal en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago, en un encuentro donde el conjunto austral mostró un claro dominio durante gran parte del partido. El triunfo permitió que la copa viajara al sur, desatando la alegría del plantel, el cuerpo técnico y la hinchada puntarenense.

Este campeonato marca un hito para la institución, ya que es el primer título de Clausura en la historia del club en la máxima categoría del futsal nacional. Con la consagración, el equipo aseguró además su presencia en la definición de la Supercopa, donde enfrentará al campeón del Apertura, Colo Colo Futsal, en un duelo único que definirá la supremacía nacional.

El próximo desafío del cuadro puntarenense será precisamente ante Colo Colo, partido que se disputará este sábado 27 de diciembre, desde las 18:00 horas, en el Polideportivo de La Granja. Este encuentro no solo entregará un nuevo trofeo, sino que también abre la opción de proyectar al equipo hacia la Copa Libertadores, consolidando el gran momento deportivo que vive Punta Arenas Futsal.


concejalbecerra

CONCEJAL JOSÉ BECERRA ADVIERTE FALTA DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL SOBRE MANEJO DE ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL Y RECURSOS PARA FONDOS FRIL

MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

goreescuelaformacion

49 DIRIGENTES SOCIALES RECIBIERON SUS CERTIFICADOS EN “LIDERAZGO SOCIAL Y COMUNITARIO” TRAS PARTICIPAR DE ESCUELA IMPULSADA POR EL GORE Y LA UMAG

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

CIUDADANOS DESTACADOS 2025 (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DISTINGUE CIUDADANOS DESTACADOS 2025

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

sangregoriosiat