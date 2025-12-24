VUELVE LA “BOMBA MAGALLANES”: AUTORIDADES INAUGURAN RESTAURADA Y RENOVADA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS

Con un profundo respeto y pesar a raíz del fallecimiento de Arsenio Pérez, el bombero de mayor antigüedad de Punta Arenas, se llevó a cabo el martes la inauguración del cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, la histórica “Bomba Magallanes”, en calle Roca, en pleno centro de la capital regional.

El proyecto comenzó sus obras en 2023, financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con apoyo unánime de su Consejo Regional. El monto para su concreción fue de más de $4.300.000.000.

Tras los minutos de silencio de rigor como respeto por el sensible deceso del más antiguo de los voluntarios, el Gobernador Jorge Flies valoró el inmueble y su “belleza arquitectónica extraordinaria”. En la misma línea, recordó que el deceso de restauración “había sido un sueño de varios equipos directivos de la Primera. Yo diría que hay 20 años de esfuerzo en todo esto”.

Sobre la decisión de financiamiento del Gobierno Regional y su Consejo, subrayó en que “es una de las obras más importantes que este último año ha tenido la región de Magallanes (…) Estamos muy orgullosos del resultado obtenido”.

“Nos tiene orgullosos esta labor que, decía nuestro presidente nacional, esta armonía entre la inversión del Gobierno Regional, buenos ejecutores, buenas empresas, la espalda que le pone Bomberos a cada uno de sus miembros, para lo que significa trasladar, llenar, guardar, recuperar, volver, y hoy, la verdad, creo que se han dado las mejores condiciones para los resultados que tenemos”, cerró la máxima autoridad regional.

El presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, lo graficaba así: “En este cuartel se da la fórmula perfecta: un trabajo de alianza entre la dirección de arquitectura del MOP regional, la municipalidad de Punta Arenas y el Gobierno Regional, que financia un proyecto de más de M$4.500, en un cuartel histórico: del año 1889, que hoy está habilitado en un 100%. Es, sin duda, un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas”.

Algunas novedades del nuevo cuartel son el sistema de obstrucción de gases en las dos salas de máquinas habilitadas; la habilitación de una zona museográfica de los inicios del cuartel; seis dormitorios renovados para la guardia; lavandería, gimnasio, sala de estudio, escala de ejercicio; pared de escalada; estanque de agua; caldera, generador; comedor, área de capacitación y dos locales comerciales que podrán poner en arriendo para generar ingresos. También hay salón social, cocina fría y caliente, bodega, mesas, sillas y salón de honor.

Fuente: goremagallanes.cl



