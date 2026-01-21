MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS DIO INICIO A LAS ESCUELAS Y TALLERES DE VERANO 2026

Este lunes comenzaron oficialmente las Escuelas y Talleres de Verano 2026 impulsados por la Municipalidad de Punta Arenas, una iniciativa dirigida a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años, que contempla actividades recreativas, formativas y deportivas en distintos puntos de la ciudad, de manera totalmente gratuita.

Los programas se desarrollan en recintos municipales, establecimientos educacionales y espacios comunitarios, como multicanchas y centros culturales, con el objetivo de acercar el deporte, la recreación y el aprendizaje a los distintos barrios de la comuna durante el periodo estival.

Si bien la convocatoria inicial ha sido positiva, desde el municipio informaron que aún quedan cupos disponibles en varias escuelas y talleres, tanto en el ámbito recreativo como deportivo, por lo que se hizo un llamado a las familias a sumarse y aprovechar esta oferta de verano.

El alcalde Claudio Radonich destacó la positiva respuesta de la comunidad, señalando que el programa considera 1.100 cupos en total, distribuidos entre talleres recreativos y deportivos. "Estamos muy contentos por la recepción que han tenido estas actividades. Ya comenzamos con varios deportes y todavía hay espacios disponibles. La invitación es especialmente para quienes no saben jugar, porque la idea es aprender desde lo básico y motivar a que sigan practicando durante todo el año", indicó.

Entre las disciplinas deportivas disponibles se encuentran vóleibol, básquetbol, básquetbol 3x3, fútbol, tenis, pesas, boxeo, taekwondo y acondicionamiento físico, las que se desarrollan en distintos puntos de la comuna, priorizando el uso de multicanchas y espacios al aire libre. Radonich recordó que, al tratarse de menores de edad, la inscripción debe realizarse con la fotocopia de la cédula de identidad del adulto responsable y del participante, como parte de los resguardos de seguridad.

Desde la Unidad de Infancia y Juventud, su profesional Priscila Bravo valoró la alta convocatoria inicial, con más de 500 niños ya participando en diversos sectores de la ciudad. "Son más de 26 talleres que se están ejecutando en espacios como el Centro Cultural, el Teatro Municipal, la Escuela Manuel Bulnes y otros recintos comunitarios. Tenemos talleres manuales, científicos, socioeducativos, recreativos y lúdicos, que se desarrollarán hasta el 13 de febrero", explicó.

En el ámbito deportivo, el coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, precisó que aún existen cupos en talleres como acondicionamiento físico, básquetbol 3x3, boxeo y taekwondo. "Las actividades se realizan de lunes a viernes, con profesores calificados y en recintos adecuados. Quienes deseen incorporarse pueden hacerlo directamente en los lugares de ejecución, inscribiéndose con el profesor a cargo", señaló.

El municipio reiteró el llamado a las familias a aprovechar esta oferta de verano, que busca promover el uso positivo del tiempo libre, la actividad física y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en un entorno seguro y accesible para toda la comunidad.

