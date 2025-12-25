EJÉRCITO DE CHILE Y COCH FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN DEPORTIVA

El Ejército de Chile, a través de la Federación Deportiva Militar (FEDEM), suscribió un convenio de colaboración deportiva con el Comité Olímpico de Chile (COCh), el cual tiene como propósito consolidar una alianza estratégica que contribuya al desarrollo del deporte nacional, potenciando tanto el rendimiento deportivo como la formación integral de los atletas de ambas instituciones.

El acuerdo estableció un marco de cooperación orientado a la capacitación, intercambio técnico y apoyo integral a deportistas institucionales, abarcando áreas como planificación deportiva, atención kinesiológica y nutricional, uso de instalaciones del Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO), así como el desarrollo y seguimiento de talentos deportivos con proyección al alto rendimiento nacional.

En la ceremonia participaron el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Javier Iturriaga

D. y el Presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica B. En la ocasión, el CJE destacó la importancia de este acuerdo, señalando que, “pese a que nuestra Institución ha tenido destacadas participaciones en múltiples disciplinas a nivel olímpico, este convenio pretende ampliarlo a otros deportes con la finalidad que todos los militares tengan la posibilidad de tener un mayor acceso a instalaciones y entrenadores de primer nivel, ayudándolos así a mejorar su participación en las diversas competencias”.

Por su parte, el Presidente del COCh indicó que es un orgullo firmar un acuerdo con el Ejército, ya que “sus miembros son potenciales medallistas panamericanos y sudamericanos, por lo que pretendemos facilitar el acceso a la preparación de distintos deportes a nivel nacional con la finalidad de ayudarlos a mejorar su rendimiento en la alta competencia”, finalizó.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.



