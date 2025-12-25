Punta Arenas,
25 de diciembre de 2025

EJÉRCITO DE CHILE Y COCH FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN DEPORTIVA

Comité Olímpico de Chile.

El Ejército de Chile, a través de la Federación Deportiva Militar (FEDEM), suscribió un convenio de colaboración deportiva con el Comité Olímpico de Chile (COCh), el cual tiene como propósito consolidar una alianza estratégica que contribuya al desarrollo del deporte nacional, potenciando tanto el rendimiento deportivo como la formación integral de los atletas de ambas instituciones.

El acuerdo estableció un marco de cooperación orientado a la capacitación, intercambio técnico y apoyo integral a deportistas institucionales, abarcando áreas como planificación deportiva, atención kinesiológica y nutricional, uso de instalaciones del Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO), así como el desarrollo y seguimiento de talentos deportivos con proyección al alto rendimiento nacional.

En la ceremonia participaron el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Javier Iturriaga

D. y el Presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica B. En la ocasión, el CJE destacó la importancia de este acuerdo, señalando que, “pese a que nuestra Institución ha tenido destacadas participaciones en múltiples disciplinas a nivel olímpico, este convenio pretende ampliarlo a otros deportes con la finalidad que todos los militares tengan la posibilidad de tener un mayor acceso a instalaciones y entrenadores de primer nivel, ayudándolos así a mejorar su participación en las diversas competencias”.

Por su parte, el Presidente del COCh indicó que es un orgullo firmar un acuerdo con el Ejército, ya que “sus miembros son potenciales medallistas panamericanos y sudamericanos, por lo que pretendemos facilitar el acceso a la preparación de distintos deportes a nivel nacional con la finalidad de ayudarlos a mejorar su rendimiento en la alta competencia”, finalizó.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.


CHILE Y BRASIL CELEBRAN TERCERA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO

CHILE HIJO DE MAGALLANES

FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

​En esta época tan especial del año, queremos tomarnos un momento para enviarles nuestro más afectuoso saludo de Navidad y Año Nuevo 2026

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EJÉRCITO DE CHILE Y COCH FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN DEPORTIVA

LA EXCHICA DISNEY DANIELLE CAMPBELL SORPRENDE CON VACACIONES EN LA PATAGONIA CHILENA

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”