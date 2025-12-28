Punta Arenas,
28 de diciembre de 2025

LA DEFENSA DE PUNTOS DE GARIN, TABILO, BARRIOS Y JARRY EN EL INICIO DE 2026 QUE ENCENDERÁ LA PELEA POR EL N°1 DE CHILE

​ ​ La próxima semana arranca la temporada 2026 del ATP Tour. ​

file_20251227125742

Cristian Garin (80°), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios (111°) y Nicolás Jarry (123°) están prontos a comenzar la temporada 2026 en el ATP Tour.

Los tenistas nacionales viajarán hasta Oceanía y Asia para iniciar su campaña, la que tiene en enero al Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, como su gran atractivo.

En el caso de Barrios y Jarry abrirán su campaña en el Challenger 125 de Canberra, que arranca el 4 de enero. Mientras que Garin y Tabilo esperan que corra la lista para ingresar a los ATP 250 de Hong Kong y Adelaida en las primeras semanas del calendario.

Luego, pensando en el Abierto australiano, "Gago" y el zurdo ya están en el cuadro principal. Mientras que el de Chillán y el "Príncipe" deberán disputar la clasificación, que inicia el 11 de enero.

Además, de no mediar algún inconveniente, los cuatro chilenos jugarán la serie por las Qualifiers de la Copa Davis ante Serbia en Santiago, en una llave que se disputará el 6 y 7 de febrero en el Court Anita Lizana del Estadio Nacional.

Pero, también hay otro punto importante. La lucha por ascender en el ranking ATP y el número uno de Chile, que puede decidir incluso a los dos singlistas que elegirá el capitán Nicolás Massú para enfrentar a los serbios.

Acá repasamos el panorama de cada uno en el inicio de 2026. - Cristian Garin (80°): En este momento es la mejor raqueta nacional, pero no debe descuidarse. Por lo pronto defiende 80 puntos en el Abierto de Australia tras haber llegado a segunda ronda proveniente de la qualy. Luego, en la gira sudamericana, solo llegó a segunda ronda en Santiago, por lo que puede sumar bastante a su haber en una parte de la temporada que le fue históricamente favorable. - Alejandro Tabilo (81°): En el arranque de 2026 es el que tiene el panorama más auspicioso.

Tras un pésimo inicio de 2025, "Jano" no debe revalidar puntos hasta marzo, por lo que todo lo que sume será a su favor, lo que puede ayudarlo a subir en el escalafón mundial en caso de recuperar su mejor nivel. - Tomás Barrios (111°): De aquí a marzo tiene 77 unidades que retener, por lo que tampoco tiene una tarea tan dura, pensando en el objetivo de volver al Top 100 y mantenerse en ese grupo en esta temporada. 44 de esos puntos son de la final del Challenger de Punta del Este (Uruguay), a fines de enero. - Nicolás Jarry (123°): De entrada tendrá una complicada misión.

Enfrenta una defensa de 50 puntos en la primera semana de 2026 tras sus cuartos de final en el ATP 250 de Brisbane del año pasado. Es casi la mitad de las 110 unidades que recaudó de aquí a marzo, arriesgando una dura caída en el ranking. Esto se suma a la incertidumbre por su estado físico, luego de los problemas en un codo que lo dejaron fuera de los últimos torneos de la campaña anterior.

Fuente: Emol.com


EJÉRCITO DE CHILE Y COCH FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN DEPORTIVA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


CON UN INFARTANTE FINAL, PUNTA ARENAS CAYÓ ANTE COLO-COLO POR LA SUPERCOPA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LA DEFENSA DE PUNTOS DE GARIN, TABILO, BARRIOS Y JARRY EN EL INICIO DE 2026 QUE ENCENDERÁ LA PELEA POR EL N°1 DE CHILE

EL AMIGO DE LA FAMILIA

file_20251223162536

CONGRESO FUTURO PREPARA SU 15° EDICIÓN CON PRESENCIA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS Y DOS PREMIOS NOBEL ENTRE SUS EXPOSITORES

SENDA DUPLICARÁ DESPLIEGUE DEL PROGRAMA TOLERANCIA CERO DURANTE FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO