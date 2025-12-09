DESTACADAS CHARLAS MAGISTRALES DARÁN INICIO AL 74° CONGRESO AGRONÓMICO DE CHILE EN LA UOH

El 74° Congreso Agronómico de Chile se realizará por primera vez en la Región de O'Higgins, teniendo como sede el Campus Colchagua de la Universidad de O'Higgins (UOH), en San Fernando.

En esta edición, dos reconocidos especialistas nacionales serán los encargados de abrir el encuentro con conferencias magistrales que abordan los desafíos más urgentes de la disciplina en un escenario de cambio climático y transformación productiva.

Estrategias fitoquímicas para una agricultura resiliente

La primera charla magistral estará a cargo de la Dra. María Dolores López Belchí, profesora titular de la Universidad de Concepción, quien presentará "Estrategias fitoquímicas para una agricultura resiliente y sostenible frente al cambio ambiental". Su exposición profundizará en el rol de los compuestos bioactivos de las plantas como herramientas para enfrentar condiciones de estrés, mejorar la productividad y avanzar hacia sistemas agrícolas más sustentables.

Cultivos resilientes y adaptación climática

El segundo espacio magistral será dictado por el Dr. Alejandro del Pozo Lira, profesor titular de la Universidad de Talca, con la presentación "Cultivos resilientes en un clima cambiante: integrando ecofisiología y fenotipado para la adaptación al cambio climático". El académico abordará la relevancia de comprender los mecanismos fisiológicos de las plantas, junto con el uso de tecnologías de fenotipado, para acelerar procesos de mejoramiento y fortalecer la capacidad adaptativa de los cultivos.

El comité organizador del Congreso -integrado por los académicos de ICA3 Dra. Catalina Pinto, Dra. Karen Mesa y Dr. Rodrigo Contreras- destacó que es la instancia anual más relevante para la comunidad científica y técnica vinculada a las ciencias agronómicas del país. Reúne a investigadoras/es, académicas/os, profesionales, estudiantes e instituciones tanto del sector público como privado, con el fin de compartir avances y fomentar la colaboración en investigación y transferencia tecnológica.

El Congreso abordará temáticas como agricultura sustentable, biotecnología vegetal, agricultura digital, manejo hídrico, mejoramiento genético y estrategias de adaptación climática, entre otras.

En esta edición, la actividad contará con el auspicio de MorphoLA, Frusan S.A. y Ambimet Instrumentación, además de la colaboración del Centro de Estudios Avanzados de Frutícolas (CEAF), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), HortiCrece, La Despensa de O'Higgins y Sello RRA.

