ESQUILADORES CHILENOS DESTACAN EN TEST MATCH INTERNACIONAL Y COMPARTEN SU EXPERIENCIA EN POLAR COMUNICACIONES

Conversamos con Archie Sepúlveda, esquilador, y Camila Quinteros, acondicionadora de lana, quienes representaron a Chile en el reciente Test Match internacional de esquila y acondicionamiento.

Ambos compartieron cómo vivieron esta exigente competencia que reunió a equipos con una larga tradición mundial en la disciplina.

Durante la entrevista, Archie relató los desafíos técnicos que enfrentó en la pista y cómo el nivel del evento exigió precisión, rapidez y un alto manejo del animal.

Camila, por su parte, profundizó en el trabajo de acondicionamiento, clave para la calidad final de la lana, y las diferencias que observaron frente a potencias internacionales con años de desarrollo en esta área.Ambos coincidieron en que la participación fue un aprendizaje invaluable, no solo por la competencia en sí, sino también por la oportunidad de intercambiar conocimientos con referentes globales y traer nuevas técnicas y estándares a Chile.

