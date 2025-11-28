Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

ESQUILADORES CHILENOS DESTACAN EN TEST MATCH INTERNACIONAL Y COMPARTEN SU EXPERIENCIA EN POLAR COMUNICACIONES

Patagonia Rural

WhatsApp Image 2025-11-28 at 17

Conversamos con Archie Sepúlveda, esquilador, y Camila Quinteros, acondicionadora de lana, quienes representaron a Chile en el reciente Test Match internacional de esquila y acondicionamiento. 

Ambos compartieron cómo vivieron esta exigente competencia que reunió a equipos con una larga tradición mundial en la disciplina. 

Durante la entrevista, Archie relató los desafíos técnicos que enfrentó en la pista y cómo el nivel del evento exigió precisión, rapidez y un alto manejo del animal. 

Camila, por su parte, profundizó en el trabajo de acondicionamiento, clave para la calidad final de la lana, y las diferencias que observaron frente a potencias internacionales con años de desarrollo en esta área.Ambos coincidieron en que la participación fue un aprendizaje invaluable, no solo por la competencia en sí, sino también por la oportunidad de intercambiar conocimientos con referentes globales y traer nuevas técnicas y estándares a Chile. 

Si quieres conocer todos los detalles, sus impresiones y cómo se preparan para los próximos desafíos, puedes ver la entrevista completa en el siguiente enlace:



BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

Leer Más

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

SEREMI DE BIENES NACIONALES, SERGIO REYES: “SOMOS EL BANCO DE SUELOS DE CHILE Y VAMOS A ENTREGAR ESTOS TERRENOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA”

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

prevencionadolescentes

GOBIERNO REALIZÓ EN PUNTA ARENAS INTERVENCIÓN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES

peers

PEERS®: LA METODOLOGÍA BASADA EN EVIDENCIA QUE TRANSFORMA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

cars2025

CONSEJO ASESOR DE LA SEREMI DE SALUD CIERRA ACTIVIDADES DEL AÑO CON RECONOCIMIENTO A DESTACADAS MUJERES POR SU APORTE EN EL ÁMBITO SOCIAL Y COMUNICACIONAL

