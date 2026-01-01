EL MENSAJE DE AÑO NUEVO DEL PRESIDENTE ELECTO KAST: "EN 2026 COMIENZA UNA NUEVA ETAPA PARA CHILE"

El Presidente electo, José Antonio Kast, saludó a los chilenos y chilenas en estas celebraciones de Año Nuevo. El republicano escribió un mensaje en su cuenta de X.

"2025 no fue un año más. Fue el año en que millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono. Fue el año en que Chile eligió el cambio y la esperanza", redactó para comenzar.

"En 2026 comienza una nueva etapa para Chile. Vienen tiempos exigentes. Tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable. Nada será fácil, pero todo será posible si lo hacemos juntos. Chile tiene que volver a creer en sí mismo y en su gente. Eso lo cambia todo", continuó.

Además, dedicó un párrafo especial a quienes trabajan durante estas fechas. "Hay chilenos que siguen trabajando: en hospitales, cuarteles, carreteras, turnos nocturnos, faenas y servicios esenciales. Hombres y mujeres que siguen cuidando a Chile, lejos de sus familias y de su tranquilidad. A ustedes, que esta noche trabajan por la patria: mi respeto, mi gratitud y mi compromiso. Chile no se rinde porque ustedes no se rinden", concluyó.

El presidente electo, de 59 años, sucederá el presidente Gabriel Boric el próximo 11 de marzo.

