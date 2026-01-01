EJÉRCITOS DE CHILE Y ARGENTINA AVANZAN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPEDICIÓN BINACIONAL “ACONCAGUA 2026”

Con el objetivo de afinar los aspectos logísticos, administrativos y operativos de la expedición conjunta al monte Aconcagua (6.960 metros de altura), prevista para enero de 2026, representantes del Ejército de Chile y del Ejército Argentino sostuvieron una reunión de coordinación en la Compañía de Cazadores N°8 “Teniente Ibáñez”, en la provincia de Mendoza.

La actividad forma parte de los acuerdos de cooperación fronteriza vigentes y, también, corresponde a una forma de conmemorar los 25 años de la última travesía que realizaron las tropas de montaña de ambas naciones.

A la jornada asistieron el Comandante de la VIII Brigada de Montaña del Ejército Argentino General Gonzalo Rodríguez E. y el Director de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile, Coronel Felipe Olea P., junto a comandantes de operaciones, guías de montaña y líderes de cordadas, quienes serán responsables directos de la planificación y ejecución del ascenso.

Tras la reunión, el Coronel Olea indicó que hacer cumbre en el Aconcagua exigirá el máximo nivel técnico. “La capacidad de los especialistas chilenos y argentinos será puesta a prueba en el punto más alto del continente, con un proceso previo de entrenamiento y un despliegue acorde a la magnitud del desafío”, sostuvo.

Este encuentro representa un avance en la preparación de una operación que refuerza la interoperabilidad, la confianza mutua y la cooperación histórica entre los montañeses de las dos instituciones.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.



