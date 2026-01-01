Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de enero de 2026

EJÉRCITOS DE CHILE Y ARGENTINA AVANZAN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPEDICIÓN BINACIONAL “ACONCAGUA 2026”

Con el objetivo de afinar los aspectos logísticos, administrativos y operativos de la expedición conjunta. ​

foto 2

Con el objetivo de afinar los aspectos logísticos, administrativos y operativos de la expedición conjunta al monte Aconcagua (6.960 metros de altura), prevista para enero de 2026, representantes del Ejército de Chile y del Ejército Argentino sostuvieron una reunión de coordinación en la Compañía de Cazadores N°8 “Teniente Ibáñez”, en la provincia de Mendoza.

La actividad forma parte de los acuerdos de cooperación fronteriza vigentes y, también, corresponde a una forma de conmemorar los 25 años de la última travesía que realizaron las tropas de montaña de ambas naciones.

A la jornada asistieron el Comandante de la VIII Brigada de Montaña del Ejército Argentino General Gonzalo Rodríguez E. y el Director de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile, Coronel Felipe Olea P., junto a comandantes de operaciones, guías de montaña y líderes de cordadas, quienes serán responsables directos de la planificación y ejecución del ascenso.

Tras la reunión, el Coronel Olea indicó que hacer cumbre en el Aconcagua exigirá el máximo nivel técnico. “La capacidad de los especialistas chilenos y argentinos será puesta a prueba en el punto más alto del continente, con un proceso previo de entrenamiento y un despliegue acorde a la magnitud del desafío”, sostuvo.

Este encuentro representa un avance en la preparación de una operación que refuerza la interoperabilidad, la confianza mutua y la cooperación histórica entre los montañeses de las dos instituciones.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.


chile-destino-aventura

CHILE SE CORONA POR SÉPTIMA VEZ COMO EL MEJOR DESTINO DE AVENTURA EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

¡BIENVENIDO 2026! FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA POLAR COMUNICACIONES

Leer Más

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

polar2k26
nuestrospodcast
foto 2

EJÉRCITOS DE CHILE Y ARGENTINA AVANZAN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPEDICIÓN BINACIONAL “ACONCAGUA 2026”

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
foto 2

EJÉRCITOS DE CHILE Y ARGENTINA AVANZAN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPEDICIÓN BINACIONAL “ACONCAGUA 2026”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
afiche_algas-RSPA_251215

EXPOSICIÓN SENSORIAL SOBRE ALGAS DE CHILE LLEGA A PUNTA ARENAS: ARCHIVOS CIENTÍFICOS, MEMORIAS Y EXPERIMENTACIONES BIOMATERIALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250