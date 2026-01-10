Punta Arenas,
10 de enero de 2026

INCENDIO FORESTAL EN PATAGONIA ARGENTINA HA CONSUMIDO 6.000 HECTÁREAS

Las autoridades argentinas dispusieron evacuaciones masivas en zonas de riesgo, evacuando a 3.000 personas, entre residentes y turistas, para evitar la propagación del siniestro. En Chile, Conaf descartó que lleguen a territorio chileno.

Incendio Forestales Patagonia Argentina

Durante los últimos días, diversos focos de incendio se han registrado en la Patagonia argentina, concentrándose el foco en las provincias de Chubut con dos focos activos, además de las provincias de Santa Cruz y Neuquén y Epuyén, consumiendo entre 2.000 a 6.000 hectáreas; actualmente se encuentran cinco focos activos.

En Chubut, alrededor de 362 personas se encuentran intentando controlar el incendio en Puerto Patriada, el cual se detectó el 5 de enero en cercanía de la comunidad Pulgar, que ha consumido al menos 3.500 hectáreas y ha alcanzado diez casas.

Como medida de prevención, las autoridades argentinas dispusieron evacuaciones masivas en zonas de riesgo, evacuando a 3.000 personas, entre residentes y turistas, las cuales fueron trasladadas a zonas seguras para evitar la propagación del siniestro.

Las autoridades provinciales aseguran que es la peor tragedia en la zona debido a que la superficie afectada por el fuego se cuadruplicó entre 2023 a 2025.

¿Propagación hacia Chile?

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, descartó durante el viernes que los incendios en la Patagonia argentina avancen al territorio nacional, señalando que "en este minuto no hay riesgo potencial de avance hacia Chile" ya que uno de los siniestros "está a 17 kilómetros de la frontera y el otro a más de 20 km y no hay un riesgo potencial en este momento". 

De todas formas, el director ejecutivo de Conaf ofreció ayudar con "la parte técnica, para poder apoyar en el combate de los incendios"."Han entendido que nosotros, como Chile, somos uno de los países punta dentro del subcontinente. Tenemos todas las capacidades y todos los recursos, y eso lo hemos puesto a disposición para poder trabajar en forma conjunta y dar los apoyos necesarios", explicó.


https://www.instagram.com/reel/DTVKhACDWa8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==


https://www.instagram.com/reel/DTSmNCBjppb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==



