PUNTA ARENAS DESPACHA PRIMER CONTENEDOR SOLIDARIO CON AYUDA PARA TREHUACO

​Durante la noche de este viernes, la Municipalidad de Punta Arenas concretó el retiro del primer contenedor con ayuda humanitaria destinada a la comuna de Trehuaco, en la Región de Ñuble, como parte de la campaña solidaria impulsada para apoyar a las zonas afectadas por los incendios forestales en el norte del país. El envío contempla cerca de 50 mil artículos, equivalentes a 22 toneladas de carga, compuestas por alimentos no perecibles, agua, útiles de aseo y alimentos para mascotas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el compromiso de la comunidad y destacó que esta primera etapa de la campaña se logró gracias a la participación activa de cientos de vecinos. "Esta primera etapa está superada gracias a todos nuestros vecinos. Este contenedor va lleno, con casi 50 mil artículos y 22 toneladas de ayuda, lo que es muy significativo. Son aportes fundamentales que reflejan una vez más la solidaridad de nuestra ciudad", señaló.

El jefe comunal explicó que el contenedor será trasladado por vía marítima hasta Talcahuano y posteriormente enviado por tierra a Trehuaco, estimando que la ayuda llegará a destino en aproximadamente diez días. Asimismo, recalcó que la campaña solidaria continúa activa durante la próxima semana, incorporando también los aportes coordinados desde comunas como Puerto Williams, Primavera, Porvenir, Laguna Blanca y otras localidades de la región. "Esto no termina aquí. La campaña sigue, porque hay muchas familias que lo perdieron todo y necesitan nuestro apoyo", enfatizó.

En ese contexto, Radonich realizó además un llamado a la prevención y responsabilidad, recordando que gran parte de los incendios que afectan al país tienen origen humano. "Es fundamental ser conscientes: cuando hay viento, no se debe hacer fuego. Muchas tragedias se generan por descuidos, incluso en nuestras propias casas. Este llamado va de la mano con la solidaridad que hoy estamos demostrando", sostuvo la autoridad local.

Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), la trabajadora social Patricia Saldivia destacó el éxito del primer despacho y la respuesta sostenida de la comunidad. "Estamos muy contentos. La carga ya está lista y, pese a que este contenedor se va, seguimos recibiendo una gran cantidad de aportes. Vamos a continuar trabajando el fin de semana y durante la próxima semana, porque la ayuda sigue llegando", indicó.

La funcionaria municipal reiteró el llamado a reforzar la donación de pañales, especialmente para adultos, señalando que sigue siendo uno de los insumos más necesarios en la comuna afectada. Además, recordó que los puntos de acopio continuarán funcionando el fin de semana en el Mall Espacio Urbano (10:00 a 20:00 horas) y Zona Franca (11:00 a 20:00 horas), mientras que Dideco retomará la recepción de aportes el lunes (8:00 a 17:00 horas), en Avenida Independencia 830.

Por su parte, Diego Muñoz, jefe de Negocios Logísticos de Ulog, explicó que el traslado del contenedor se realiza gracias a un esfuerzo conjunto entre distintas empresas del rubro logístico. "Hemos coordinado este operativo para asegurar que la ayuda salga desde Punta Arenas y llegue oportunamente a quienes más lo necesitan, utilizando nuestras capacidades operativas y logísticas", señaló.

La Municipalidad de Punta Arenas reiteró su agradecimiento a vecinos, empresas, organizaciones sociales y voluntarios que han hecho posible esta campaña, destacando que la solidaridad del extremo sur del país llegará directamente a una de las comunas más afectadas por los incendios en la Región de Ñuble.

