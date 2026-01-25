La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la norma que extiende la vigencia de las licencias de conducir que expiren o hayan expirado durante los años 2025 y 2026 generó diversas reacciones a nivel nacional. Desde la Municipalidad de Punta Arenas recalcaron que esta prórroga no debe interpretarse como una invitación a postergar el proceso de renovación.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue enfático en señalar que este tipo de extensiones, aunque legales, tienden a trasladar el problema hacia adelante. "Esto es seguir chuteando la pelota. Ya se hizo en pandemia y el resultado fue un sistema inflado que en muchas comunas terminó colapsando", señaló. En ese contexto, el edil destacó que la capital regional ha logrado evitar ese escenario gracias a una fuerte inversión municipal y a una planificación anticipada.



Radonich recordó que desde 2023 la administración comunal reforzó su Departamento de Tránsito con 12 funcionarios adicionales, trabajando en turnos extendidos, lo que permitió absorber la alta demanda acumulada de años anteriores. "Gracias a ese esfuerzo, hoy nuestros números son muy distintos al resto del país. Aquí no hay colapso, hay funcionamiento", afirmó el edil, agradeciendo además el compromiso de los equipos municipales.



Pese a ello, el jefe comunal reiteró el llamado a la comunidad a no relajarse frente a la prórroga. "Invitamos a los vecinos a que sigan tomando su hora como corresponde, de manera online, todos los días de lunes a viernes a las 14:00 horas. No esperen hasta última hora, porque eso es lo que finalmente genera los atochamientos", indicó. La autoridad local agregó que la extensión de vigencia no elimina la obligación de renovar, sino que solo difiere el plazo.



En la misma línea, el director de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, Marcel Bermúdez, advirtió que este tipo de medidas puede significar un retroceso en los esfuerzos realizados para normalizar el sistema. "Hemos aumentado considerablemente nuestra capacidad de atención y hoy estamos renovando cerca de 45 licencias diarias. Pero si las personas se confían y postergan el trámite, la acumulación vuelve a generarse", explicó.



Desde el municipio recordaron que la toma de horas se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio web www.puntaarenas.cl y la aplicación App Arenas (google o apple), salvo en el caso de personas mayores de 65 años, quienes pueden acudir presencialmente a la Dirección de Tránsito, ubicada en 21 de Mayo N°1133. Asimismo, recalcaron la importancia de la corresponsabilidad, ya que quienes solicitan hora y no asisten quedan bloqueados por tres meses del sistema.



Finalmente, las autoridades comunales insistieron en que la prórroga debe entenderse como una medida excepcional y no como una solución definitiva. "Lo que queremos es un flujo constante, ordenado y sin colapsos. Para eso, el llamado es claro: no dejar el trámite para el final", concluyó el alcalde Radonich.

