MUNICIPIO INFORMA RESULTADOS DE REMATE DE VEHÍCULOS DE CORRAL MUNICIPAL

La Municipalidad de Punta Arenas informó que el proceso de remate de vehículos declarados en abandono, realizado durante el mes de enero y conforme a las bases administrativas previamente publicadas, finalizó sin la presentación de oferentes, lo que impidió concretar la subasta en las fechas establecidas.

El director de Seguridad Pública del municipio, Carlos Sanhueza, explicó que el procedimiento contemplaba tres fechas posibles para efectuar el remate, fijadas para los días 9, 16 y 23 de enero. Sin embargo, ninguna de estas jornadas registró interesados en participar. “Al no presentarse oferentes en ninguna de las fechas establecidas, no fue posible realizar el remate, por lo que corresponde iniciar un nuevo procedimiento”, señaló.

Sanhueza detalló que el proceso consideraba el remate de un total de 694 vehículos que se mantienen actualmente en el corral municipal y que fueron declarados en abandono, indicando que el objetivo de la subasta era su conversión en chatarra y posterior retiro fuera de la región.

El funcionario precisó además que el remate no contemplaba la posibilidad de que los vehículos volvieran a circular, ya que estaba dirigido exclusivamente a personas o empresas dedicadas a la chatarrería o desarmaduría, cumpliendo con las resoluciones sanitarias y normativas vigentes.

Desde la administración comunal reiteraron que este tipo de procesos forman parte de una gestión permanente orientada al ordenamiento del corral municipal y al cumplimiento de la normativa, adelantando que el remate será reprogramado en una nueva fecha, incorporando ajustes técnicos al procedimiento administrativo.



