LA “TÍA RICA” ANUNCIA SU ÚLTIMO REMATE FISCAL Y JUDICIAL DEL AÑO

​Esta mañana, en dependencias de la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) de Magallanes, se dio a conocer la noticia del último remate fiscal y judicial del año 2025, que será llevado a cabo el próximo lunes 03 de noviembre, en formato online, a las 15:30 horas.



Esta nueva subasta, ordenada por siete servicios, entre ellos, la Fiscalía Local de Punta Arenas, llevará a remate un total de 30 lotes, compuesto por 17 vehículos fiscales e institucionales y 13 notebooks.



La seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, informó que “nos encontramos en la bodega de nuestra Dirección del Crédito Prendario (Dicrep) -más conocida como la “Tía Rica”- anunciando lo que será el último remate judicial, fiscal y también municipal, el cual se desarrollará de manera online el próximo lunes 10 de noviembre”.



La exhibición virtual, tanto de los vehículos como de los objetos, está disponible desde el pasado 30 de octubre en el sitio web www.dicrep.cl, ingresando al link “Remates” en el enlace “Calendario de Remates”, donde al ingresar al día 10 de Noviembre y pinchar “Punta Arenas”, se podrá acceder al detalle de cada especie que será rematada.



En tanto, desde hoy lunes 3 al viernes 7 de noviembre, está disponible la exhibición presencial de los vehículos, que se encuentran las diferentes instituciones correspondientes. En el caso de aquellos de la Fiscalía Local de Punta Arenas, estos se encuentran en el corral municipal del Barrio Industrial. Mientras que los otros, derivados de Serviu, Umag, Senda, Fosis, Municipalidad de San Gregorio y Aduanas, se encuentran en sus diferentes reparticiones públicas.



Para explicar cómo hacer efectiva la inscripción a este remate y el plazo final, el administrador (s) de la “Tía Rica” Magallanes, Héctor Toledo Leal, explicó que “como ya se ha hecho tradicional de los remates online de la Dicrep, nosotros solicitamos la inscripción vía web, con la clave única y completando el formulario respectivo, de manera impostergable, hasta este viernes 7 de noviembre, a las 14:00 horas, en el que, además, se debe efectuar el pago de una garantía de $500.000 en este caso”.



Esta garantía es de carácter obligatoria para poder ser partícipe del remate y debe corresponder al titular inscrito, no se aceptan garantías de terceras personas y se debe acreditar correctamente a través de transferencia electrónica o depósito con los datos que se entreguen al momento de dicha inscripción.



Ante cualquier duda adicional, las autoridades invitaron a los/as interesados/as a acercarse a la sucursal de la Dicrep regional, ubicada en calle Lautaro Navarro N°1024, Punta Arenas.







