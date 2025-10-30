MUNICIPALIDAD REALIZÓ NUEVO REMATE DE CABALLO CAPTURADO EN ZONA URBANA

En dependencias de la Sala de Concejo Carlos González Yaksic, la Municipalidad de Punta Arenas realizó un nuevo remate equino, correspondiente a una yegua adulta que había sido capturada el pasado 29 de septiembre en el sector Archipiélago de Chiloé. La subasta forma parte del trabajo municipal orientado al control responsable de animales mayores y al cumplimiento de la normativa vigente respecto de los ejemplares sin identificación ni propietario registrado.





El alcalde Claudio Radonich explicó que este proceso cierra un ciclo de remates iniciado hace un mes, tras la captura de varios caballos en distintos sectores de la ciudad. "Estamos muy contentos de poder terminar este ciclo que comenzó en el lado sur, con un caballo rescatado por personal municipal y rematado. No ha sido fácil generar remates porque la norma indica que, cuando hay un animal sin dueño ni chip, la municipalidad debe esperar 30 días antes de poder hacer una subasta pública. Durante ese tiempo se debe publicar y exhibir el ejemplar, lo que en el pasado generó problemas, porque algunos animales fueron robados antes del remate. Por eso hemos reforzado la seguridad y los procedimientos", indicó.





El jefe comunal agregó que el objetivo de estas acciones no es rematar caballos, sino promover la responsabilidad de sus propietarios. "No queremos rematar caballos; lo que buscamos es que los dueños sean responsables y mantengan a sus animales en recintos rurales, con agua, alimentación y cuidados adecuados, y no que lleguen a pastar a la ciudad generando conflictos. Aquí debe haber respeto tanto por los animales como por los vecinos", enfatizó Radonich.





Durante este año se han capturado 31 ejemplares equinos, de los cuales 11 fueron retirados por sus dueños. La yegua subastada este 29 de octubre permaneció 30 días en los corrales municipales, donde fue revisada y alimentada diariamente.





El médico veterinario José Luis Carreño detalló el procedimiento administrativo y sanitario del proceso. "El ejemplar fue publicado en los diarios los días 25, 26 y 27 de octubre, para el conocimiento de los interesados. Finalmente, uno de ellos se presentó al remate y se adjudicó la yegua por la postura mínima de $100.000, tras entregar una garantía de $50.000. Al comprador se le entrega un documento que acredita la adquisición y la implantación de un chip con su identificación, lo que asegura la trazabilidad del animal. Esta es una yegua en el último tercio de gestación, por lo que dentro del próximo mes tendrá una cría", explicó.





La Municipalidad reiteró el llamado a los propietarios de equinos a mantenerlos en sectores rurales y bajo condiciones adecuadas de cuidado, para evitar su presencia en zonas urbanas y reducir los riesgos de accidentes tanto para los animales como para la comunidad.

