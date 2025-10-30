Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

30 de octubre de 2025

MUNICIPALIDAD REALIZÓ NUEVO REMATE DE CABALLO CAPTURADO EN ZONA URBANA

​El ejemplar, una yegua en gestación rescatada en el sector Archipiélago de Chiloé, fue adjudicado por $100.000 en una subasta pública.

REMATE EQUINO (2)

En dependencias de la Sala de Concejo Carlos González Yaksic, la Municipalidad de Punta Arenas realizó un nuevo remate equino, correspondiente a una yegua adulta que había sido capturada el pasado 29 de septiembre en el sector Archipiélago de Chiloé. La subasta forma parte del trabajo municipal orientado al control responsable de animales mayores y al cumplimiento de la normativa vigente respecto de los ejemplares sin identificación ni propietario registrado.


El alcalde Claudio Radonich explicó que este proceso cierra un ciclo de remates iniciado hace un mes, tras la captura de varios caballos en distintos sectores de la ciudad. "Estamos muy contentos de poder terminar este ciclo que comenzó en el lado sur, con un caballo rescatado por personal municipal y rematado. No ha sido fácil generar remates porque la norma indica que, cuando hay un animal sin dueño ni chip, la municipalidad debe esperar 30 días antes de poder hacer una subasta pública. Durante ese tiempo se debe publicar y exhibir el ejemplar, lo que en el pasado generó problemas, porque algunos animales fueron robados antes del remate. Por eso hemos reforzado la seguridad y los procedimientos", indicó.


El jefe comunal agregó que el objetivo de estas acciones no es rematar caballos, sino promover la responsabilidad de sus propietarios. "No queremos rematar caballos; lo que buscamos es que los dueños sean responsables y mantengan a sus animales en recintos rurales, con agua, alimentación y cuidados adecuados, y no que lleguen a pastar a la ciudad generando conflictos. Aquí debe haber respeto tanto por los animales como por los vecinos", enfatizó Radonich.


Durante este año se han capturado 31 ejemplares equinos, de los cuales 11 fueron retirados por sus dueños. La yegua subastada este 29 de octubre permaneció 30 días en los corrales municipales, donde fue revisada y alimentada diariamente.  


El médico veterinario José Luis Carreño detalló el procedimiento administrativo y sanitario del proceso. "El ejemplar fue publicado en los diarios los días 25, 26 y 27 de octubre, para el conocimiento de los interesados. Finalmente, uno de ellos se presentó al remate y se adjudicó la yegua por la postura mínima de $100.000, tras entregar una garantía de $50.000. Al comprador se le entrega un documento que acredita la adquisición y la implantación de un chip con su identificación, lo que asegura la trazabilidad del animal. Esta es una yegua en el último tercio de gestación, por lo que dentro del próximo mes tendrá una cría", explicó.


La Municipalidad reiteró el llamado a los propietarios de equinos a mantenerlos en sectores rurales y bajo condiciones adecuadas de cuidado, para evitar su presencia en zonas urbanas y reducir los riesgos de accidentes tanto para los animales como para la comunidad.  


saludacvmall

CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA SECTOR SALUD FORTALECE LA PREVENCIÓN Y EL “ACTUAR A TIEMPO” FRENTE A UN ACV

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Leer Más

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

MINVU - Entrega Brisas del Estrecho_1
nuestrospodcast
fiscalizacionhalloween

SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIONES A LOCALES QUE VENDEN PRODUCTOS DE HALLOWEEN Y ENTREGA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
REMATE EQUINO (2)

MUNICIPALIDAD REALIZÓ NUEVO REMATE DE CABALLO CAPTURADO EN ZONA URBANA

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
vertederonatales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA CONFIRMA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA INICIAR LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
PL 7

MUNICIPIO AVANZA EN EL MEJORAMIENTO DE 28 PLAZAS DE LA CIUDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250