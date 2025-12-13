MINISTERIO DE AGRICULTURA ANUNCIA INCORPORACIÓN DE REGIONES Y ZONAS VITIVINÍCOLAS EN EL CATASTRO DEL SAG

El Ministerio de Agricultura informó que, a partir de la próxima publicación del Catastro Vitícola 2024, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) incorporarán por primera vez información detallada por regiones vitícolas, zonas y subzonas, dando respuesta a una solicitud histórica del sector privado y avanzando hacia una caracterización más precisa y representativa del viñedo nacional.

El Catastro Vitícola —publicado anualmente por el SAG— constituye la principal herramienta oficial para conocer la superficie plantada de vid en Chile, sus variedades, distribución territorial y sistemas de riego y conducción. En 2024, Odepa modernizó la disponibilidad de esta información al lanzar el catastro 2023 en formato Power BI, permitiendo a los usuarios acceder a datos dinámicos, filtrables y de mayor resolución territorial.

La nueva versión 2024 profundiza este camino incorporando la zonificación vitícola establecida en el Decreto N° 464, lo que permitirá a productores, investigadores, empresas y territorios contar con información más completa sobre la identidad y características de cada valle. Además, para la información del Catastro Vitícola 2025 se proyecta incluir la información referente a la Denominación de Origen Especial Secano Interior, definida en el artículo 3 bis del mismo decreto, fortaleciendo el reconocimiento de los territorios y su patrimonio enológico.

“Disponer de datos actualizados, comparables y de calidad es clave para la competitividad, sostenibilidad y planificación estratégica del sector”, destacó Andrea García, directora de Odepa, subrayando que esta ampliación del catastro permitirá detectar oportunidades de diversificación, potenciar el valor enoturístico del país y apoyar una gestión productiva más equilibrada y acorde a las tendencias globales.

Por su parte, la Directora Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero, Andrea Collao, señaló que “la nueva información disponible en el catastro nacional va en coherencia con el avance de la zonificación vitícola y la información requerida por la industria, proporcionando datos relevantes para la toma de decisiones de los actores vitivinícolas nacionales, y permitiendo así entender de mejor manera la distribución vitícola territorial por variedad y superficie a nivel de zona, subregión y región vitivinícola”.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Agricultura reafirma su compromiso con el sector vitivinícola nacional, fortaleciendo la transparencia y entregando una herramienta moderna que complementa el relato enológico de Chile y aporta al desarrollo sostenible de sus territorios.

​

