13 de diciembre de 2025
MINISTERIO DE AGRICULTURA ANUNCIA INCORPORACIÓN DE REGIONES Y ZONAS VITIVINÍCOLAS EN EL CATASTRO DEL SAG
Incorporarán por primera vez información detallada por regiones vitícolas, zonas y subzonas.
El Ministerio de Agricultura informó que, a partir de la próxima publicación del Catastro Vitícola 2024, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) incorporarán por primera vez información detallada por regiones vitícolas, zonas y subzonas, dando respuesta a una solicitud histórica del sector privado y avanzando hacia una caracterización más precisa y representativa del viñedo nacional.
El Catastro Vitícola —publicado anualmente por el SAG— constituye la principal herramienta oficial para conocer la superficie plantada de vid en Chile, sus variedades, distribución territorial y sistemas de riego y conducción. En 2024, Odepa modernizó la disponibilidad de esta información al lanzar el catastro 2023 en formato Power BI, permitiendo a los usuarios acceder a datos dinámicos, filtrables y de mayor resolución territorial.
La nueva versión 2024 profundiza este camino incorporando la zonificación vitícola establecida en el Decreto N° 464, lo que permitirá a productores, investigadores, empresas y territorios contar con información más completa sobre la identidad y características de cada valle. Además, para la información del Catastro Vitícola 2025 se proyecta incluir la información referente a la Denominación de Origen Especial Secano Interior, definida en el artículo 3 bis del mismo decreto, fortaleciendo el reconocimiento de los territorios y su patrimonio enológico.
“Disponer de datos actualizados, comparables y de calidad es clave para la competitividad, sostenibilidad y planificación estratégica del sector”, destacó Andrea García, directora de Odepa, subrayando que esta ampliación del catastro permitirá detectar oportunidades de diversificación, potenciar el valor enoturístico del país y apoyar una gestión productiva más equilibrada y acorde a las tendencias globales.
Por su parte, la Directora Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero, Andrea Collao, señaló que “la nueva información disponible en el catastro nacional va en coherencia con el avance de la zonificación vitícola y la información requerida por la industria, proporcionando datos relevantes para la toma de decisiones de los actores vitivinícolas nacionales, y permitiendo así entender de mejor manera la distribución vitícola territorial por variedad y superficie a nivel de zona, subregión y región vitivinícola”.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Agricultura reafirma su compromiso con el sector vitivinícola nacional, fortaleciendo la transparencia y entregando una herramienta moderna que complementa el relato enológico de Chile y aporta al desarrollo sostenible de sus territorios.
TRES LESIONADOS UNO DE ELLOS GRAVE DEJA COMO RESULTADO CHOQUE DE VEHÍCULO CONTRA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO
Esta madrugada en el centro de la ciudad.
