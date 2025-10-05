Punta Arenas,
5 de octubre de 2025

MINISTERIO DE ECONOMÍA PRESENTA EL PRESUPUESTO 2026 DE LA CARTERA ANTE EL CONGRESO

Proyecto considera un gasto de $233 mil millones menos a lo destinado en el presupuesto del año 2025, es decir, un ahorro de 12,6% menos que este año. ​

Ministro García: "continuar con el financiamiento de los programas de turismo social como son las vacaciones de tercera edad, giras de estudio y turismo familiares. Por otro lado, se aplicó una reducción del programa de Atracción Turística, debido a la evaluación que tuvo desde el año 2024".

 

 En la Primera Subcomisión de Presupuestos del Congreso Nacional, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, y la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, expusieron la propuesta de presupuesto de la cartera para 2026.

 

El nuevo presupuesto considera $1.619 mil millones, lo que corresponde a un 12,6% menos de la Ley aprobada para este año. La variación se traduce en menores recursos por $233 mil millones, como resultado de reducciones en bienes y servicios de consumo (-5,3%), en adquisición de activos no financieros (-11%) e iniciativas de inversión (-64,7%), entre otras áreas.

 

El ministro García destacó los recursos otorgados a la Subsecretaría de Turismo por $2.756 millones que permitirán "continuar con el financiamiento de los programas de turismo social como son las vacaciones de tercera edad, giras de estudio y turismo familiares. Por otro lado, se aplicó una reducción del programa de Atracción Turística, debido a la evaluación que tuvo desde el año 2024".

 

Del total de los montos destinados para el ejercicio 2026, el proyecto de ley destina $41.714 millones a la Subsecretaría de Economía, lo que implica una disminución de 3,7% respecto de lo aprobado para 2025. En este caso, se aplicaron reducciones presupuestarias en distintos programas como, por ejemplo, Observatorio de Datos Económicos (-48,6%), Oficina de Competencia y Mejora Regulatoria (-2,5%), Digitaliza tu Pyme (-7,6) y Pyme Ágil (-7,5%).

 

En la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) se financia la continuidad del conjunto de programas que ejecuta la Corporación con una cobertura estimada de 87 proyectos que, entre otros, incluye, 15 Programas Estratégicos de Desarrollo por $ 3.574 millones, 3 proyectos asociados al Programa Formación para la Competitividad por $ 730 millones y el financiamiento de 37 proyectos (de arrastre) del Programa Transferencia Tecnológica por $ 15.557 millones. Se financia por segundo año el Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares por $ 486 millones y en el Programa Promoción de Inversiones, se incluye el financiamiento de proyectos por $3.515 millones.

 

En cuanto al Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) se contemplan recursos para la continuidad operativa del Comité Hidrógeno Verde por $ 396 millones y del Comité del Litio y Salares por $ 363 millones, y se incluyen $ 1.292 millones en el Programa Formación para la Competitividad destinados a 4 proyectos, y $ 1.027 millones en el Programa Estratégicos de Desarrollo.

 

Del mismo modo, se incluye el primer año de financiamiento del Comité Construcción Naval por $ 181 millones.


CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

INICIATIVA BUSCA REUNIR 500 VOLUNTARIOS PARA LIMPIAR EL HUMEDAL TRES PUENTES

Con jornadas programadas para el 17 y 18 de octubre, la actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere experiencia previa.


Con jornadas programadas para el 17 y 18 de octubre, la actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere experiencia previa.


CONSEJOS CONSULTIVOS CONVOCARON A 20 NIÑOS Y NIÑAS DE TODAS LAS COMUNAS DE MAGALLANES

CENTRO METEOROLÓGICO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CAPACITACIÓN A JEFES DE BRIGADA Y CUADRILLAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

AMIGO DE LA FAMILIA

COLEGIO DE PROFESORES SOLICITA A CANDIDATURAS PRESIDENCIALES ENVIAR SUS PROPUESTAS EN EDUCACIÓN

REALIZAN DIÁLOGO INTERGENERACIONAL SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL EN ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

