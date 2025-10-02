Punta Arenas,
2 de octubre de 2025

AUTORIDADES Y HORTICULTORAS INVITAN A LA COMUNIDAD A RECUPERAR FRASCOS DE VIDRIO EN MAGALLANES

​Entre el 3 y 17 de octubre se desarrollará la Campaña ¡Recicla Tus Frascos! que pretende recuperar envases de vidrio para ser reutilizados por horticultoras de la región.

Recicla tus frascos 3

​Desde el viernes 3 hasta el 17 de octubre se llevará a cabo la campaña “Vidrios que alimentan: ¡Recicla tus frascos!”, una iniciativa impulsada por los Secretarios Regionales Ministeriales de Agricultura, Irene Ramírez y Medio Ambiente, Enrique Rebolledo, junto al Consejo Asesor Regional (CAR) de INDAP y su presidenta, la agricultora Patricia Delgado.
La campaña invita a la comunidad a recolectar y entregar frascos de vidrio limpios con tapa metálica, que serán reutilizados por horticultoras y horticultores de la región en el envasado de mermeladas y jugos artesanales.

 
El Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro explicó que “esta campaña nace de la necesidad de recuperar materiales, porque no sólo estamos evitando la contaminación y que lleguen más residuos al vertedero, sino que estamos recuperando materiales con un sentido. Vamos a recibir los frascos de vidrio, se les hará un triple lavado para desinfectar y posteriormente se los vamos a entregar a horticultoras, quienes los reutilizarán para envasar sus mermeladas, jugos, entre otras”.

 
Por su parte, la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez destacó la relevancia de esta acción. “La campaña surge a partir de la necesidad planteada por la presidenta del CAR de INDAP, y hoy, como Ministerio de Agricultura, hemos logrado articular junto al Ministerio del Medio Ambiente esta iniciativa que permitirá entregar insumos tan relevantes para nuestra Agricultura Familiar Campesina en la región de Magallanes. Estos frascos, una vez reciclados y procesados, vuelven a la comunidad conteniendo los productos de nuestras y nuestros agricultores, que luego podemos encontrar en los Mercados Campesinos de la región”.

 
La horticultora Patricia Delgado explicó que las emprendedoras son conscientes del impacto medioambiental que generan los residuos, por eso desde hace varias temporadas que están reutilizando envases de vidrio. “Lo que hacemos nosotros como empresa es reutilizar todos los frascos y botellas con tapa metálica, porque ahí ponemos mermelada que se hacen con las frutillas de este invernadero. Los envases los lavamos, les sacamos etiquetas y luego pasan por un proceso de desinfección y esterilización para ser utilizados nuevamente”.

 
La Campaña ¡Recicla tus frascos! se desarrollará desde el 3 al 17 de octubre y se recibirán frascos de vidrio limpios y con tapa metálica en las oficinas de FPyme Magallanes (Lautaro Navarro 967), Seremi del Medio Ambiente (Av. Bulnes 01040) y Seremi de Agricultura (Av. Bulnes 0309), de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas. Además, el fin de semana entre las 10:00 y 17:00 horas se recibirán en el Mercado Campesino INDAP, ubicado en el Mall Espacio Urbano Pionero.

h2vchilerecorte

detenidoscentauro

cadenanacionalboroc

