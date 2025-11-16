16 de noviembre de 2025
SE ENCUENTRAN HABILITADOS LOCALES DISPUESTOS POR CARABINEROS PARA PRESENTAR SUS EXCUSAS PARA NO VOTAR
Elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.
Uno de los lugares dispuestos es la prefectura de carabineros en calle Roca casi esquina Lautaro Navarro. La comisaría virtual ya se encuentra habilitada.
