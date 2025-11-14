Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

MEDIO LOCAL PRESENTA PROPUESTA PARA FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE TIERRA DEL FUEGO GRACIAS A FFMCS

​Durante la jornada, se generó un espacio de diálogo entre autoridades, funcionarios públicos y emprendedores de la comuna

mtt (2)

​Con la finalidad de dar a conocer las principales necesidades y desafíos del sector emprendedor provincial, el equipo de la Revista Mittofire, a través del financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de comunicación Social (FFMCS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, entregó el resultado de su diagnóstico ante las autoridades locales.

 
Durante la jornada, se generó un espacio de diálogo entre autoridades, funcionarios públicos y emprendedores de la comuna, orientado a identificar acciones que impulsen la economía local y la diversificación productiva del territorio con énfasis en la sostenibilidad, la inclusión y la equidad territorial.

 
La iniciativa fue valorada por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, quien destacó el sentido estratégico del proyecto:

 
“Es una actividad muy relevante, porque coincide con el trabajo que se viene desarrollando para diversificar la matriz productiva. Si bien este proceso considera distintos sectores, sabemos que la variable más importante es la de los emprendedores, el recurso humano, la gente que impulsa el desarrollo de nuestra provincia”.

 
Entre las principales propuestas levantadas por el medio local se encuentran el facilitar trámites, disminuir la brecha digital e implementar capacitaciones para el sector productivo.

 
Estas inquietudes fueron recogidas mediante focus group realizados con los emprendedores de la comuna. “Este trabajo nos permite contar con un material concreto para presentar ante los organismos que financian la innovación, el emprendimiento y la tecnología, visibilizando las verdaderas necesidades de la Isla Tierra del Fuego y sus comunas para avanzar hacia un desarrollo productivo sostenible”, explicó Edith Valencia, directora de la Revista Mittofire, quien además expresó su agradecimiento por el apoyo que representa el Fondo de Medios de Comunicación.

 
El financiamiento del Gobierno a esta iniciativa, tiene como gran objetivo potenciar el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural del territorio, rescatando la identidad propia e informando sobre su acontecer económico, social y cultural. “Estamos muy contentos de haber concretado este proyecto, que no solo nos permitió generar un trabajo para apoyar a los emprendedores de Tierra del Fuego, sino también observar desde una perspectiva humana y social”, señaló Valencia.


