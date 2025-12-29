ALUMNOS DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS FUERON BENEFICIADOS CON COMPUTADORES

El pasado martes se hizo entrega, en las oficinas de Junaeb Magallanes, de las Becas TIC a estudiantes de Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA), promoviendo la inclusión digital y ofreciendo oportunidades educativas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.





En esta oportunidad, los beneficiados fueron 11 estudiantes, 5 en Punta Arenas y 6 en Natales. Cabe destacar que las y los alumnos que recibieron computadores debían cumplir con un 60% de asistencia continua entre los meses de abril y agosto del año lectivo, y no haber sido parte de los programas “Yo Elijo Mi PC” y “Me Conecto Para Aprender”, en años anteriores.





“Destacamos el alto sentido de responsabilidad demostrado por las y los estudiantes que hoy reciben sus Becas TIC, tanto de los establecimientos CEIA como de las Terceras Jornadas. A través de la entrega de este beneficio, reafirmamos nuestro objetivo de avanzar hacia una efectiva inclusión digital, proporcionando herramientas que permitan a cada estudiante desenvolverse con éxito en el ámbito de las tecnologías y fortalecer sus competencias en el mundo actual”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.





Por su parte, la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco Salinas, destacó la perseverancia de las y los estudiantes, que pese a las adversidades han permanecido en el sistema educativo. “La educación para jóvenes y adultos es una modalidad distinta, que requiere de un importante esfuerzo ya que se debe conciliar la vida familiar, educativa y laboral. Esta entrega demuestra la importancia de apoyar la trayectoria educativa en todas sus modalidades. Que un estudiante se mantenga en el sistema educativo es un beneficio para todo el país”.





Una de las beneficiarias, Patricia Villarroel Cruz, comentó que le hacía falta un computador ya que usaba el celular para algunas tareas. “Para mí es un mérito propio, mi perseverancia. No falté ningún día a clases, voy a seguir estudiando, así que me va a servir harto”, confidenció tras la entrega del equipo.

