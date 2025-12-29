Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de diciembre de 2025

ALUMNOS DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS FUERON BENEFICIADOS CON COMPUTADORES

​En esta oportunidad, los beneficiados fueron 11 estudiantes, 5 en Punta Arenas y 6 en Natales.

imagen 2 becas tic epja

El pasado martes se hizo entrega, en las oficinas de Junaeb Magallanes, de las Becas TIC a estudiantes de Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA), promoviendo la inclusión digital y ofreciendo oportunidades educativas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.


En esta oportunidad, los beneficiados fueron 11 estudiantes, 5 en Punta Arenas y 6 en Natales. Cabe destacar que las y los alumnos que recibieron computadores debían cumplir con un 60% de asistencia continua entre los meses de abril y agosto del año lectivo, y no haber sido parte de los programas “Yo Elijo Mi PC” y “Me Conecto Para Aprender”, en años anteriores.


“Destacamos el alto sentido de responsabilidad demostrado por las y los estudiantes que hoy reciben sus Becas TIC, tanto de los establecimientos CEIA como de las Terceras Jornadas. A través de la entrega de este beneficio, reafirmamos nuestro objetivo de avanzar hacia una efectiva inclusión digital, proporcionando herramientas que permitan a cada estudiante desenvolverse con éxito en el ámbito de las tecnologías y fortalecer sus competencias en el mundo actual”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.


Por su parte, la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco Salinas, destacó la perseverancia de las y los estudiantes, que pese a las adversidades han permanecido en el sistema educativo. “La educación para jóvenes y adultos es una modalidad distinta, que requiere de un importante esfuerzo ya que se debe conciliar la vida familiar, educativa y laboral. Esta entrega demuestra la importancia de apoyar la trayectoria educativa en todas sus modalidades. Que un estudiante se mantenga en el sistema educativo es un beneficio para todo el país”.


Una de las beneficiarias, Patricia Villarroel Cruz, comentó que le hacía falta un computador ya que usaba el celular para algunas tareas. “Para mí es un mérito propio, mi perseverancia. No falté ningún día a clases, voy a seguir estudiando, así que me va a servir harto”, confidenció tras la entrega del equipo.


seremimopmagallanes

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y PARQUES URBANOS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU ACLARA ALCANCE DE OBRAS EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN Y DESCARTA SEGREGACIÓN URBANA

Leer Más

​El servicio explicó que el muro de contención ejecutado en el sector Aves Australes corresponde a una solución técnica de seguridad vial y estabilidad del terreno, diseñada para resguardar a las viviendas existentes y mejorar la conectividad de la ciudad.

​El servicio explicó que el muro de contención ejecutado en el sector Aves Australes corresponde a una solución técnica de seguridad vial y estabilidad del terreno, diseñada para resguardar a las viviendas existentes y mejorar la conectividad de la ciudad.

MINVU - Avance Circunvalación_3
nuestrospodcast
FERIA DE TURISMO (10)

FERIA "VIVE PUNTA ARENAS" IMPULSA TURISMO Y EMPRENDIMIENTO LOCAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
imagen 2 becas tic epja

ALUMNOS DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS FUERON BENEFICIADOS CON COMPUTADORES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pdievidencia29122025

PDI INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A CUATRO PERSONAS POR TRÁFICO DE DROGAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Obispo Blanco y Ciro Barría

OBISPO DE MAGALLANES ENTREGA PREMIO POR LA PAZ 2025 A HISTÓRICO GUARDAPARQUE DE PUERTO NATALES