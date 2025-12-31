LLEGAN RECURSOS DE LA SUBDERE PARA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS Y AUTORIDADES SOLICITAN PLAN REGIONAL DE TENENCIA RESPONSABLE

​La diputada Javiera Morales junto a los concejales de Punta Arenas, José Becerra y Jonathan Cárcamo, quien es presidente de la Comisión de Medio Ambiente, anunciaron la aprobación de recursos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para financiar programas de esterilización y tenencia responsable de mascotas en la comuna de Punta Arenas. Además, solicitaron que el gobierno regional pueda invertir en estos planes en el resto de las comunas de la región.



Se trata de una asignación de 41 millones de pesos, gestionada por la diputada Javiera Morales, que permitirá la esterilización de cerca de 700 animales, medida considerada clave para enfrentar la creciente sobrepoblación de perros en la vía pública y sus impactos en la salud pública, la seguridad y el bienestar animal.



El concejal José Becerra advirtió que durante este año no se habían recibido recursos para planes de esterilización en la región, lo que ha agravado una situación ya crítica. “En Punta Arenas se estima que existen cerca de 13 mil perros que deambulan en las calles, de los cuales unos 4 mil no tienen dueño. Esto ha generado abandonos, maltrato animal y un aumento preocupante de mordeduras”, señaló.



Además, agregó que “según datos del Ministerio de Salud, las mordeduras han aumentado en torno a un 20% durante 2024, cifra similar a la registrada en lo que va de este año. Es una cifra alarmante en materia de salud pública, seguridad y bienestar animal. Hoy el municipio recibe entre cuatro y cinco denuncias diarias por maltrato o tenencia irresponsable”, enfatizó Becerra, recalcando que sin un plan central liderado por el Gobierno Regional, la problemática seguirá escalando.



Por su parte, el concejal y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Jonathan Cárcamo, valoró las gestiones realizadas por la diputada Javiera Morales y subrayó que este es un problema que afecta directamente la seguridad de la comuna. “Las mordeduras y la tenencia no responsable también son temas de seguridad, especialmente cuando niños y niñas se ven afectados por estos incidentes”, indicó.



Cárcamo añadió que desde el municipio se ha trabajado en el fortalecimiento de ordenanzas y en nuevas iniciativas, como la creación de una patrulla equina, pero advirtió que se requiere avanzar más. En ese sentido, planteó la necesidad de crear unidades especializadas de investigación animal dentro de las policías, para asegurar la correcta aplicación de la Ley de Tenencia Responsable y combatir prácticas como criaderos ilegales o el uso de animales para peleas.



Finalmente, la diputada Javiera Morales sostuvo que la sobrepoblación animal “ya no es un problema doméstico, sino de salubridad pública y seguridad”. “Este año en la región de Magallanes casi no han habido programas de esterilización. Por eso solicité a Subdere estos recursos para Punta Arenas, que ya fueron aprobados”, explicó.



La parlamentaria agregó que, si bien los fondos son un avance, no son suficientes, por lo que junto a autoridades comunales entregaron un oficio al Gobierno Regional solicitando recursos para extender estos programas al resto de las comunas. “¿Qué pasa con Puerto Natales, con Porvenir? Necesitamos un rol activo del Estado y un esfuerzo regional para enfrentar una problemática que afecta a toda Magallanes”, concluyó.



